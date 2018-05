OnePlus 6: Das verrät eine Schutzhülle über Design und Ausstattung

Das OnePlus 6 tritt die Nachfolge des erfolgreichen OnePlus 5T (Bild) an

Anfang April kursierte im Netz ein Renderbild, auf dem das OnePlus 6 von vorne zu sehen sein soll. Nun gibt es neue Hinweise auf das Design der Rückseite: GizmoChina hat Bilder einer neuen Schutzhülle für das kommende Flaggschiff veröffentlicht. Es gibt allerdings große Zweifel daran, dass dieses Case tatsächlich für das OnePlus 6 gedacht ist.

Die Aufnahme von der Schutzhülle könnt ihr euch in dem Tweet unter diesem Artikel anschauen. Das mutmaßliche Case für das OnePlus 6 deutet auf eine vertikal angeordnete Dualkamera hin. Bei dem OnePlus 5T hat der Hersteller die beiden Objektive der Hauptkamera noch horizontal verbaut. Außerdem scheint die Dualkamera bei dem OnePlus 6 anders als bei dessen Vorgänger mittig platziert zu sein. Direkt unter der Knipse nehmen wohl ein LED-Blitz und ein Fingerabdrucksensor Platz. Und hier ist auch schon der erste Hinweis auf einen Fake: Die Aussparung für den Fingerprintsensor ist rund, ältere Leaks weisen jedoch auf eine eckigere Form hin.

Wo ist der Alert-Slider?

Die Hülle weist zudem darauf hin, dass die Lautstärketasten und der Powerbutton auf der rechten Seite des Gerätes sind. Ein von OnePlus selbst veröffentlichtes Bild zeigt die Tasten für die Lautstärke aber offenbar auf der linken Seite. Auch eine andere mutmaßliche OnePlus-6-Hülle zeigt diese Buttons auf der linken Seite.

Am unteren Rand der Schutzhülle sind Aussparungen für einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss und einen USB-C-Port zu sehen. Der Kopfhöreranschluss befindet sich im Vergleich zu einem Teaser-Bild des Herstellers aber ebenfalls auf der falschen Seite. Was völlig fehlt, ist eine Öffnung für den Alert-Slider, mit denen OnePlus-Smartphones schnell in den Lautlos-Modus versetzt werden können. Bei dem OnePlus 6 wird dieser angeblich auf der rechten Seite verbaut sein.

All diese kleinen Details weisen deshalb darauf hin, dass diese Schutzhülle ein Fake ist oder zu einem anderen Smartphone gehört. Dennoch vermittelt uns die Aufnahme einen Eindruck von dem Aufbau der Rückseite. Offiziell wissen wir allerdings noch nicht, wie das OnePlus 6 aussehen wird. Das erfahren wir erst am 16. Mai 2018, an dem Tag erfolgt die Präsentation des Smartphones.