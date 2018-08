OnePlus 6: Ende August könnt ihr Android 9 Pie ausprobieren

Der geschlossene Beta-Test von Android 9 Pie für das OnePlus 6 läuft bereits seit einiger Zeit. Als Nächstes steht vor dem finalen Erscheinen des Updates die Open Beta auf dem Plan, und wie es aussieht, müssen Nutzer des aktuellen Spar-Flaggschiffes aus China gar nicht mehr lange auf ihren Beginn warten.

Wie üblich hält OnePlus die Nutzer im offiziellen Forum über die Entwicklungen neuer Updates auf dem Laufenden – und laut eines Beitrags vom 17. August könnte der offene Beta-Test von Android 9 Pie für das OnePlus 6 sogar schon in dieser Woche starten. Sobald das Update verfügbar ist, können nicht mehr nur ausgewählte Teilnehmer der Closed Beta, sondern alle Nutzer darauf zugreifen und es nach Belieben ausprobieren.

Letzte Korrekturen nötig

Auch wenn es vor Kurzem hieß, dass Nutzer des OnePlus 6 vielleicht schon in dieser Woche den Download der ersten frei verfügbaren Beta-Version von Android Pie starten dürfen, scheinen die Entwickler von OnePlus noch einiges zu tun zu haben. In einem anderen Beitrag des OnePlus-Forums, in dem Feedback zur geschlossenen Beta gesammelt wird, werden offenbar noch viele kritische Probleme diskutiert.

So sind offenbar einige Tester nicht mit der Leistung der verbesserten Kamera-App zufrieden, während andere von einer deutlich reduzierten Akkulaufzeit ihres OnePlus 6 berichten. In einem offiziellen Beitrag zum Stand der Open Beta am 22. August bestätigte auch ein Mitarbeiter, dass vor der Freigabe noch einige Fehlerkorrekturen vorgenommen werden müssen. Da noch kein neuer Termin für die freie Vorabversion von Android Pie kommuniziert wurde, gehen wir aber weiter von einem Erscheinen vor Ende des Monats aus.