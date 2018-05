OnePlus 6: Firmen-Chef mit neuem Top-Smartphone abgelichtet

So sieht das OnePlus 6 von hinten aus: In wenigen Tagen ist es so weit – dann wird OnePlus sein neues High-End-Smartphone offiziell vorstellen. Derweil hat sich CEO Pete Lau offenbar bereits in der Öffentlichkeit mit dem Gerät gezeigt. Entsprechend fanden Fotos ihren Weg ins Internet.

Der indische Schauspieler Amitabh Bachchan hat sich mit Pete Lau getroffen und einen exklusiven Blick auf das OnePlus 6 erhalten. Bachchan veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen auf seinem Twitter-Account, auf denen auch das Smartphone zu sehen ist. Zwar hat der Schauspieler die Bilder mittlerweile wieder entfernt; aber unter anderem Slashleaks verbreitete diese bereits weiter. Ihr findet den Tweet am Ende des Artikels.

Bessere Kamera als im Galaxy S9?

Auf den Bildern von Buchchan sehen wir das OnePlus 6 in den Farbvarianten Schwarz und Weiß/Gold. Die Fotos verraten keine neuen Details zu Ausstattung oder Design – das Gerät verfügt auf der Rückseite über eine Dualkamera, die eine vertikale Ausrichtung hat und mittig platziert ist. Darunter befindet sich ein Fingerabdrucksensor mit eckiger Form und darunter wiederum das Logo des chinesischen Unternehmens.

Eines der großen Features des OnePlus 6 wird ohne Frage die Dualkamera sein, deren Linsen jeweils mit 20 und mit 16 MP auflösen sollen. Das Display des Vorzeigemodells misst angeblich 6,28 Zoll in der Diagonale und löst mit 2280 x 1080 Pixeln auf. Im Inneren verrichtet ein Snapdragon 845 seinen Dienst – so viel hat der Hersteller bereits bestätigt. Dazu kommen 6 GB RAM und 64 GB interner Speicherplatz. Es ist aber mit einer weiteren Ausführung zu rechnen, die 8 GB RAM und 128 GB oder mehr Speicherplatz besitzt. OnePlus wird das Gerät am 16. Mai 2018 der Öffentlichkeit vorstellen.