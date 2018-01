OnePlus 6: Es gibt erste offizielle Infos zu Verkaufsstart und Ausstattung

Erst seit Ende November 2017 ist das OnePlus 5T erhältlich, doch der chinesische Hersteller ist offenbar schon mit dem OnePlus 6 beschäftigt. Nun ist bekannt, welcher Chipsatz im Nachfolger verbaut sein wird – und wann das Smartphone ungefähr in den Handel kommt.

In einem Interview hat OnePlus-Firmenchef Pete Lau verraten, dass die Veröffentlichung des OnePlus 6 schon gegen Ende des zweiten Quartals 2018 erfolgen könnte, wie CNET berichtet. Es könnte demnach in einem ähnlichen Zeitraum wie das OnePlus 5 erscheinen, das am 20. Juni 2017 präsentiert worden ist und kurze Zeit später erhältlich war.

Kommt auch ein neues T-Modell?

Bestätigt habe Lau außerdem bereits, dass beim OnePlus 6 der Snapdragon 845 zum Einsatz kommen wird – Qualcomms Top-Chipsatz für das Jahr 2018. Immerhin gebe es keine andere Wahl für das Unternehmen, das ausschließlich Flaggschiff-Modelle anbietet, die über eine hohe Performance verfügen.

Während sich das OnePlus 5T schon zum bisher am schnellsten und am besten verkauften Gerät des Unternehmens entwickelt hat, könnte der Nachfolger noch erfolgreicher werden. Lau zufolge sei es möglich, dass das kommende Modell zumindest in den USA auch über einige Netzanbieter erhältlich sein wird – was die Verkaufszahlen weiter steigern könnte. In den meisten Regionen sind die Smartphones des chinesischen Herstellers nur über die offizielle Webseite zu bekommen.

Noch sei aber nicht klar, ob es 2018 auch ein OnePlus 6T geben wird. Womöglich ist das abhängig davon, welche technischen Entwicklungen es in diesem Jahr noch geben wird. Das OnePlus 5T ist vermutlich nur deshalb entstanden, da sich der Trend hin zum 18:9-Display mit schmalen Rändern abgezeichnet hat. Zur Erinnerung: Das OnePlus 5 besitzt einen klassischen Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9.