OnePlus 6: Hersteller bestätigt Namen und verspricht hohe Geschwindigkeit

Das nächste Flaggschiff von OnePlus wird vermutlich das OnePlus 6: Das Unternehmen aus China hat begonnen, für das kommende Smartphone Werbung zu machen. Mit einem Tweet bestätigt OnePlus den Namen indirekt – und deutet auf ein Feature hin.

Der Tweet von OnePlus, den ihr unter dem Artikel findet, trägt die Überschrift: "6et ready!" Frei übersetzt bedeutet dies: "Macht euch bereit!" Die "6", die anstelle des "G" verwendet wird, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Hersteller das Smartphone unter dem Namen "OnePlus 6" veröffentlichen wird. Darüber hinaus teasert OnePlus eine hohe Geschwindigkeit an: Die Worte "The Speed You Need" ("Die Geschwindigkeit, die ihr braucht") fliegen dem Zuschauer entgegen, gefolgt von einer weiteren "6".

Forum ist geöffnet

Gleichzeitig hat OnePlus ein Forum für das OnePlus 6 geöffnet, in dem bereits zahlreiche Gerüchte zu Design und Ausstattung des Smartphones diskutiert werden. Somit scheint nicht nur der Name festzustehen – laut Android Police sind Tweet und Forum Anzeichen dafür, dass der Start des Smartphones im Jahr 2018 früher erfolgen könnte als der des Vorgängers. Das OnePlus 5T ist im Juni 2017 erschienen.

Somit ist vielleicht nur noch ein wenig Geduld nötig, bis es weitere Informationen zum OnePlus 6 gibt. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Hersteller wie schon in den Vorjahren einige Details zur Ausstattung im Vorfeld preisgibt. Besonders interessieren dürfte viele Nutzer neben dem Preis die Frage: Hat das Gerät eine Notch wie das iPhone X – oder nicht? Hinweise auf eine solche Aussparung im Display hat OnePlus bereits selbst geliefert.