OnePlus 6: Hersteller deutet Glasrückseite an

OnePlus hat die nächste Vorschau zu seinem kommenden Flaggschiff veröffentlicht: Auf Twitter zeigt der Hersteller die Rückseite des OnePlus 6. Zwar ist diese nur teilweise zu sehen, doch der Text des unter diesem Artikel eingebundenen Tweets verrät, dass neue Materialien zum Einsatz kommen.

OnePlus schreibt: "Same expert craftsmanship, new materials", was übersetzt "dieselbe Handwerkskunst, neue Materialien" bedeutet. Das obligatorische Hashtag zum OnePlus 6 hat der Hersteller natürlich auch nicht vergessen. Das Glänzen, das ihr in dem Tweet sehen könnt, spricht dafür, dass zumindest eine Ausführung des OnePlus 6 eine Glasrückseite besitzen wird. Das wäre nicht nur in optischer Hinsicht reizvoll, sondern könnte auch kabelloses Aufladen ermöglichen.

Kommt auch eine Metall-Variante?

Beim OnePlus 5T verzichtete der Hersteller noch auf kabelloses Aufladen. Firmenchef Pete Lau begründete dies damals damit, dass die Technologie noch nicht ausgereift genug gewesen sei. Möglicherweise hat sich seine Meinung zu diesem Thema inzwischen aber geändert. Denkbar ist außerdem, dass nicht alle Varianten des OnePlus 6 eine Glasrückseite haben werden. Schließlich ist in dem Tweet von mehreren neuen Materialien die Rede.

Das würde auch erklären, warum Leak-Experte Evan Blass vor Kurzem eine Rückseite aus einem ganz anderen Material andeutete. Auf dem von ihm veröffentlichten Foto sieht es eher danach aus, als käme Holz oder gebürstetes Metall zum Einsatz. Ob der Hersteller des OnePlus 6 euch diesbezüglich tatsächlich die Wahl lässt, könnten wir schon bald erfahren: Mitte Mai soll die Enthüllung des Geräts erfolgen.