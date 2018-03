OnePlus 6: Neue Hinweise zu Design und Ausstattung

In China wird offenbar schon mit Hochdruck am OnePlus 6 gearbeitet. Der Nachfolger des OnePlus 5T wird sehr viel Leistung bieten, wie die Spezifikationen und ein erster Benchmark-Test beweisen sollen. Zudem dürfte das kommende Flaggschiff einen Hauch vom iPhone X haben.

Das OnePlus 6 erhält angeblich einen Snapdragon 845 – und erreicht im AnTuTu-Benchmark hohe Werte, berichtet Android Central und bezieht sich auf eine OnePlus nahestehende Quelle. Mit 276.510 erreichten Punkten soll das Smartphone selbst das Xiaomi Mi Mix 2S als bisherigen Spitzenreiter übertreffen, das Ende März 2018 vorgestellt wird.

Release im Sommer 2018?

Bis zur Präsentation vom OnePlus 6 müssen wir uns hingegen wohl bis in den Sommer gedulden. Der chinesische Konzern stellte seine neuen Modelle in der Vergangenheit stets im Juni vor, laut Android Central könnten die Verantwortlichen den Termin in diesem Jahr jedoch etwas nach vorne ziehen.

Laut dem Portal wird das nahezu randlose OnePlus 6 einen Bildschirm im 19:9-Format ausgestattet sein. Zudem sei eine Aussparung am oberen Ende des Screens vorhanden – eine Notch wie bei dem iPhone X. Es handelt sich dabei offenbar um ein Designelement, das mittlerweile hol zum Trend wird: Die Huawei-P20-Reihe soll ebenfalls eine Notch besitzen.

Die Rückseite des OnePlus 6 soll aus Glas bestehen, vielleicht unterstützt das Smartphoe also kabelloses Aufladen. Wie beim Vorgänger sei auch der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite platziert, erneut setze der Hersteller zudem auf eine Dualkamera. Diese Informationen decken sich mit bereits zuletzt veröffentlichten Gerüchten und Leaks der chinesischen Webseite IT Home.