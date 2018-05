OnePlus 6: So sehen Zeitlupen-Aufnahmen des Smartphones aus

Es dauert nicht mehr lange, bis das OnePlus 6 offiziell präsentiert wird. Der chinesische Hersteller nutzt nun die bis dahin verbliebene Zeit, um möglichst viel Interesse für das Top-Smartphone zu wecken. Ein neues Video beschäftigt sich nun mit Zeitlupen-Aufnahmen. Ihr findet es im Tweet von OnePlus am Ende des Artikels. Wie stark die Verlangsamung ausfällt, bleibt aber wohl noch ein Geheimnis.

In dem auf Twitter veröffentlichten Clip sehen wir zunächst ein paar Aufnahmen, die wohl unter professionellen Bedingungen entstanden sind und von dem Smartphone stammen sollen. Offenbar wurden diese noch nicht in Zeitlupe gedreht, sehen dafür aber sehr schick aus. Anschließend zeigt das Video allerdings sich verteilendes Wasser – diese Sequenz wurde wiederum sehr wahrscheinlich in Slow-Motion gedreht. Dieser kurze Moment lässt darauf schließen, dass eine Super-Zeitlupe zu den Features des OnePlus 6 gehört.

Zu langsam für Wasser

Einen solchen Moment könntet ihr mit dem OnePlus 5T nicht festhalten: Dieses Modell bietet euch lediglich Slow-Motion mit 120 Bildern pro Sekunde in HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel). Für sich schnell bewegendes Wasser ist das zu langsam. Womöglich beherrscht das OnePlus 6 daher eine Super-Zeitlupe mit knapp 1000 Bildern pro Sekunde – wie zum Beispiel auch das Xperia XZ Premium oder das Samsung Galaxy S9.

Es gab bereits Ende April Hinweise auf eine Super-Zeitlupe für das OnePlus 6: Auf der indischen Webseite des Unternehmens ist offenbar versehentlich kurzzeitig ein Banner aufgetaucht, das eben dieses Feature bewirbt. Nun hat der Hersteller eben auch offiziell einen Hinweis darauf geliefert. Zudem dürfte klar sein: Wieso sollte das Unternehmen die Funktion extra bewerben, wenn sie sich nicht großartig von der Zeitlupe des OnePlus 5T unterscheidet? Schon bald wissen wir mehr: Am 16. Mai 2018 wird das OnePlus 6 offiziell enthüllt.