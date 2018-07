OnePlus 6 und Co.: Diese Verbesserungen verspricht der Hersteller

OnePlus hat seinen Kunden eine Reihe von Verbesserungen für ihre Smartphones versprochen. Viele davon dürften Nutzern des OnePlus 6 und Co. schon innerhalb der nächsten Monate zur Verfügung stehen.

OnePlus hat sich im Rahmen der Feedbackrunden “Open Ears Forums” mit Nutzern zusammengesetzt und Vorschläge gesammelt, wie sie ihre Smartphones noch besser machen könnten. Das Ergebnis: Für die Bereiche Kamera, Kundenservice und dem Betriebssystem OxygenOS hat der Hersteller nun eine Reihe von Verbesserungen versprochen. Diese kommen zum Teil wohl nicht nur für das OnePlus 6, sondern auch für ältere Android-Geräte des Unternehmens.

Schluss mit “Oil Painting”-Effekt

Stichwort Kamera: Hier will OnePlus unter anderem auf dem OnePlus 3 und OnePlus 3T Probleme mit Foto-Apps von Drittherstellern beheben. Zudem soll sich die Kamera des OnePlus 5/5T mit dem Update auf OxygenOS 5.1.0 die Einstellungen für HDR-Aufnahmen (Hochkontrastbild) merken. Bislang ist "HDR" beim Öffnen der Kamera-App immer aktiviert, auch wenn ihr zuletzt etwa “HQ” ausgewählt habt. Weiterhin arbeiten die Entwickler an der Verbesserung der Fotogalerie und der Funktion für Panorama-Aufnahmen. Auch der “Oil Painting”-Effekt soll deutlich reduziert werden.

Bezüglich der Benutzeroberfläche OxygenOS verspricht das Unternehmen etwa Verbesserungen am Alert-Slider. Künftig soll dieser auf dem OnePlus 5 und OnePlus 5T so wie auf dem OnePlus 6 funktionieren. Demnach stehen euch dann die Modi “Laut”, “Vibration” und “Stumm” (in dieser Reihenfolge) zur Verfügung. "Vibration" ersetzt also "Nicht Stören". Zudem möchte das Unternehmen die sogenannte "Camera-2-API" weiter verbessern, um Kompatibilitäts-Probleme zu lösen. Diese API erlaubt Drittherstellern den Zugriff auf die Kamera der Smartphones und einige Funktionen.

Im Bereich Support will man es dem Kunden insgesamt leichter machen: dazu gehören schnellere Rückmeldungen der Kundenbetreuer, genauere Preisangaben zu Ersatzteilen und Reparatur auf der Support-Webseite und eine aufgeräumtere OnePlus-Community-App mit klareren Suchfiltern und Kategorien. Außerdem hat der chinesische Hersteller bereits die Reparaturzeiten in Europa um 30 Prozent verkürzt.