OnePlus 6: Update soll Display-Problem beheben

Einige Besitzer des OnePlus 6 haben in letzter Zeit über Probleme mit dem Display ihres Smartphones geklagt: Unter hellem Licht flackert der Bildschirm betroffener Geräte offenbar. Der Hersteller hat nun ein Update angekündigt, das Abhilfe schaffen soll.

Die Aktualisierung soll "sehr bald" over the air (OTA) ausrollen, wie das Unternehmen in seinem offiziellen Forum bekannt gab. Mit dem zeitnahen Update reagiere man auf das Feedback einiger Nutzer, die sich über die adaptive Helligkeit im OnePlus 6 beschwert hätten. Dieses Feature ist anscheinend der Verursacher des Problems.

Update enthält auch Sicherheitspatch

Diversen Nutzerberichten zufolge trete das Display-Flackern nur bei aktivierter adaptiver Helligkeit auf. Die Funktion ist eigentlich dafür zuständig, die Bildschirmhelligkeit an die in der Umgebung vorherrschenden Lichtverhältnisse anzupassen. Ist das OnePlus 6 dabei großer Helligkeit ausgesetzt, arbeitet das Feature anscheinend nicht mehr ordnungsgemäß.

Besonders bemerkbar sei das Display-Flackern, wenn der Bildschirm einen weißen Hintergrund oder helle Farben anzeigt. Es kommt vermutlich dadurch zustande, dass das OnePlus 6 ständig zwischen zwei Helligkeitsstufen wechseln möchte. Wie GizChina berichtet, habe der Hersteller einige betroffene Nutzer um Logs gebeten.

Diese haben wohl dazu beigetragen, dass OnePlus bald eine Lösung für das Problem anbieten kann. Auch den vor allem bei HDR-Fotos auftretenden "Oil Painting"-Effekt hat der Hersteller vor einer Weile per Update adressiert. Die nächste OTA-Aktualisierung soll nicht nur das Display-Flackern beheben, sondern auch den Sicherheitspatch für August 2018 enthalten.