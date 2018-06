OnePlus 6: Update stopft schwere Sicherheitslücke

Das OnePlus 6 verkauft sich wohl blendend, doch eine schwere Sicherheitslücke trübte zuletzt ein wenig die Begeisterung bei einigen Nutzern: Wie wir berichteten, konnten sich Hacker relativ einfach Zugriff auf das Smartphone verschaffen. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss.

Ein derzeit ausrollendes Update soll die Sicherheitslücke schließen. Das hat der Hersteller im offiziellen OnePlus-Forum bekannt gegeben. In dem dort veröffentlichten Changelog heißt es, die Aktualisierung auf OxygenOS 5.1.7 enthalte ein Update für den Bootloader des OnePlus 6. Dadurch soll sich die Sicherheit des Betriebssystems verbessern. Ohne das Update können Hacker die Boot-Software modifizieren. Dazu sollen neben dem Gerät lediglich ein PC und ein Verbindungskabel notwendig sein.

Nächstes Update folgt in Kürze

Auch wenn OxygenOS 5.1.7 keine neuen Features auf euer OnePlus 6 bringt, solltet ihr die Aktualisierung unbedingt installieren. Laut Hersteller handelt es sich um ein OTA-Update. Euer Smartphone müsste euch also automatisch informieren, wenn die Aktualisierung zum Download bereitsteht. Wie aus dem Forum hervorgeht, benötigt ihr für die Installation nur 64 MB freien Speicherplatz. Ihr könnt das Update zur Not also auch über das Mobilfunknetz herunterladen, wenn gerade keine WLAN in Reichweite ist.

OxygenOS 5.1.7 soll darüber hinaus ein Problem mit dem "Nicht stören"-Modus des OnePlus 6 beheben. Außerdem verspricht der Hersteller einige nicht näher benannte "allgemeine" Bugfixes und Verbesserungen. Das nächste Update steht ebenfalls bereits in den Startlöchern: OxygenOS 5.1.8 soll in Kürze erscheinen – irgendwann zwischen dem 18. und 24. Juni 2018.