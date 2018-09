OnePlus 6T: An diesem Tag soll die Enthüllung stattfinden

Ein geleaktes Einladungsschreiben verrät angeblich das Datum, an dem das OnePlus 6T offiziell vorgestellt wird. Doch nicht nur das: Sollte die Einladung authentisch sein, dann wäre jetzt sogar bekannt, wo das neue Top-Modell präsentiert wird. Lange soll es bis zur Präsentation nicht mehr dauern.

Die geleakte Einladung ist im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo aufgetaucht, wie MySmartPrice berichtet. Als Termin für die offizielle Präsentation des OnePlus 6T wird in dieser wohl der 17. Oktober 2018 genannt. Dieses Datum tauchte bereits auf dem Screenshots eines Smartphones auf, mit dem der chinesische Hersteller den Fingerabdruckscanner im Display offiziell bestätigte. Hinzu kommt: Die verbesserte Version der letzten OnePlus-Flaggschiffe (3T und 5T) wurden zuletzt immer knapp fünf Monate nach dem Vorgängermodell gezeigt. Das OnePlus 6 wurde am 16. Mai 2018 präsentiert.

Weniger Anschlüsse, mehr Akkulaufzeit

Die Worte “Unlock the Speed” auf der Einladung dürften auf den bereits bestätigten Fingerabdrucksensor im Display hinweisen. Als Ort für das Event nennt die vermeintliche Einladung Indien. Möglicherweise wird es weltweit auch noch weitere Events geben, so wie es in der Vergangenheit öfters der Fall war. Sollten die Angaben stimmen, so könnte bald eine offizielle Ankündigung folgen.

Neben der Fingerabdrucksensor-Technologie hat OnePlus bereits ein weiteres Detail über das 6T verraten: Anders als seine Vorgänger wird das kommende Top-Modell keinen Kopfhöreranschluss besitzen. Stattdessen liegt dem Android-Gerät anscheinend ein USB-C-Adapter für kabelgebundene Kopfhörer bei. Den freien Platz im Gehäuse hat der Hersteller für einen größeren Akku genutzt. Wie stark sich die Akkulaufzeit im Vergleich zum OnePlus 6 tatsächlich verbessert, erfahren wir dann vermutlich schon Mitte Oktober.