OnePlus 6T: Hersteller bewirbt Fingerabdrucksensor im Display

Nicht mehr lange, dann wird das OnePlus 6T komplett vorgestellt: Der Hersteller gibt sich derzeit bereits viel Mühe, sein nächstes Vorzeigemodell im Bewusstsein der potenziellen Käufer zu verankern. Nun hat das Unternehmen einen Tweet veröffentlicht, in dem es um ein Sicherheits-Feature geht.

"OnePlus 6T. It's Coming" lautet die Überschrift zu dem besagten Tweet von OnePlus. Darunter ist eine Animation zu sehen, in der offenbar Daten ausgelesen werden und nach oben fliegen. Der zugehörige Text (unter dem Artikel) gibt einen weiteren Hinweis auf den Fingerabdrucksensor im Display: "Unlock the Future", frei übersetzt etwa "Entsperre die Zukunft".

Vorstellung Mitte Oktober

Bereits seit Anfang September 2018 ist offiziell bekannt: Das OnePlus 6T verfügt über einen Fingerabdrucksensor, der in das Display integriert ist. Der Hersteller nennt dieses Feature "Screen Unlock". Auf diese Weise bleibt viel Platz für den Bildschirm, ohne dass die Komponente zum Entsperren auf der Rückseite verbaut werden muss – wie es etwa beim Samsung Galaxy S9 der Fall ist.

Doch nicht nur in diesem Punkt unterscheidet sich das Top-Smartphone von seinem Vorgänger: Das OnePlus 6T soll auch einen deutlich größeren Akku besitzen als das OnePlus 6. 3700 mAh beträgt angeblich die Kapazität, während sich das OnePlus 6 mit einem 3300-mAh-Akku begnügen muss. Viel Geduld ist nicht mehr erforderlich, ehe es Aufschluss zur tatsächlichen Ausstattung des OnePlus 6T gibt. Gerüchten zufolge wird OnePlus sein neues Flaggschiff am 17. Oktober 2018 der Öffentlichkeit präsentieren.