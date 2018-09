OnePlus 6T: Ist eine besondere Ausführung für Januar 2019 geplant?

Plant OnePlus etwas Großes? Der Hersteller kündigt für Januar 2019 ein Event an. Ob das OnePlus 6T oder ein anderes Smartphone hinter der Ankündigung stecken, lässt das Unternehmen völlig offen –und heizt so die Gerüchteküche an.

OnePlus hat sich ein Ziel gesetzt: den 15. Januar 2019. Das lässt der Konzern im chinesischen Mikroblogging-Netzwerk offiziell verlauten, berichtet PhoneArena. Zu sehen ist ein entsprechender Eintrag in der Kalender-App eines OnePlus 6. Mit allem Weiteren lässt der Hersteller uns alleine. Dass wir das erwartete OnePlus 6T erst Anfang 2019 zu sehen bekommen, ist möglich – allerdings mehr als unwahrscheinlich.

OnePlus 7 oder 5G?

In der Vergangenheit stellte das Unternehmen seine T-Modelle jeweils im Herbst vor. Das gilt wohl auch für das OnePlus 6T, das angeblich im Oktober 2018 erscheinen wird. Auf der anderen Seite wäre der Konzern mit dem OnePlus 7 ungewöhnlich früh dran. Die Standardmodelle erschienen bisher eher in den Sommermonaten.

Eine Vermutung, die wohl eher zutreffen könnte, geht daher in eine andere Richtung: Im Januar könnte OnePlus eine Sonderedition des OnePlus 6T als 5G-Version vorstellen, berichtet PhoneArena. Oppo hatte demnach zuletzt bereits angekündigt, im neuen Jahr ein Smartphone auf den Markt bringen zu wollen, das die nächste Generation der mobilen Internetgeschwindigkeit unterstützt. Oppo gehört gemeinsam mit OnePlus zum chinesischen BBK-Electronics-Konzern. Es wäre also nicht überraschend, wenn beide Unternehmen zeitnah ein 5G-Smartphone vorstellen.