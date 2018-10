OnePlus 6T: Neues Video vergleicht Fingerabdrucksensor mit Pyramiden

Es ist ein offenes Geheimnis, dass das OnePlus 6T einen Fingerabdrucksensor im Display bieten wird. In einem neuen Werbespot vergleicht der Hersteller das Feature mit großen Errungenschaften der Menschheit.

"Wir Menschen wollten schon immer unsere Zukunft formen", heißt es in dem kurzen Clip über diesem Artikel. Deswegen habe die Menschheit kontinuierlich neue Dinge erfunden, weiterentwickelt und entdeckt. Beispiele dafür seien die ägyptischen Pyramiden, die Heißluftballons der Gebrüder Montgolfier oder die Mondlandung. Die Menschheit habe niemals damit aufgehört und werde es auch jetzt nicht. Unterlegt wird dieses Versprechen mit der Einblendung des OnePlus 6T, auf dessen Bildschirm ein Fingerabdruck leuchtet.

OnePlus 6T erscheint bald

Am Ende des Videos kündigt das Unternehmen an, dass das OnePlus 6T "bald erscheinen" werde. Aller Voraussicht nach wird die Enthüllung des Flaggschiffs am 17. Oktober 2018 stattfinden. Viele Details scheinen allerdings schon bekannt. Geleakte Bilder sollen das Smartphone bereits zeigen.

Darauf ist etwa zu erkennen, dass die Notch deutlicher schmaler als beim Vorgänger ausfällt und einem Wassertropfen ähnelt. Es handelt sich dabei um eine Aussparung für Frontkamera und Sensoren. Den Bildern zufolge wird das OnePlus 6T außerdem keine Triple-Kamera bieten, sondern sich mit zwei Objektiven auf der Rückseite begnügen müssen.

Bereits sicher ist indes, dass Käufer des OnePlus 6T auf kabelloses Aufladen verzichten müssen. Das hat CEO Pete Lau bereits in einem Interview verraten. Grund dafür sei zum einen, dass die Aufladezeit ohne Kabel länger ausfalle. Außerdem beanspruche die dafür notwendige Technik viel Platz und würde das Smartphone dicker machen, als es nun der Fall ist.