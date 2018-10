OnePlus 6T: Präsentation wegen Apple früher als erwartet

Falls ihr euch den 30. Oktober 2018 bereits für die Präsentation des OnePlus 6T im Kalender angestrichen habt, solltet ihr nun eine Änderung vornehmen. Die Enthüllung des Top-Smartphones kommt früher als erwartet. Zu verdanken habt ihr das Apple.

Im OnePlus-Forum hat Firmen-Chef Pete Lau verkündet, dass die Präsentation des OnePlus 6T auf den 29. Oktober vorgezogen wurde. Mit der Vorstellung will das Unternehmen möglichst viele Leute erreichen. Und das ist offenbar schwer, wenn Apple am gleichen Tag neue Produkte vorstellt und eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit erhält.

OnePlus zahlt für Event-Besucher

Am 30. Oktober will Apple voraussichtlich ein neues iPad Pro und weitere Geräte zeigen. Als dieser Termin verkündet wurde, hat sich das OnePlus-Team nach längeren Diskussionen dazu entschieden, die Enthüllung des OnePlus 6T vorzuziehen. Das war wohl keine einfache Entscheidung: Personen, die bei der Präsentation in New York dabei sein wollen, könnten nun Probleme bekommen. In einigen Fällen müssen voraussichtlich Flüge, Hotels und Co. umgebucht werden. Pete Lau zufolge wird OnePlus die Kosten für Umbuchungen übernehmen.

Das OnePlus 6T unterscheidet sich in einigen Punkten stark von seinen Vorgängern – so viel ist bereits bekannt. Gerade deshalb dürfte die Präsentation für das Unternehmen besonders wichtig sein. Der nächste "Flaggschiff-Killer" ist etwa das erste Smartphone des Herstellers ohne Kopfhöreranschluss. Zudem befindet sich der Fingerabdrucksensor erstmals im Display anstatt auf Rück- oder Vorderseite. Im Vergleich zum OnePlus 6 ist zudem offenbar die Notch geschrumpft und weist ein Wassertropfen-Design auf.