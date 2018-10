OnePlus 6T: So gut sollen Fotos bei Nacht aussehen

Am 29. Oktober 2018 findet die Enthüllung des OnePlus 6T statt. Mit einem Teaser zur Kamera will der Hersteller nun offenbar die Vorfreude auf sein kommendes Flaggschiff steigern: Auf Weibo hat OnePlus ein Beispielfoto veröffentlicht.

Dieses könnt ihr euch in dem Tweet von Android Authority anschauen, den ihr am Ende des Artikels findet. Es zeigt eine Skyline bei Nacht und soll offensichtlich demonstrieren, dass ihr mit der Kamera des OnePlus 6T auch bei schwachem Licht ansehnliche Fotos knipsen könnt. Ob der Hersteller das Bild nachträglich bearbeitet hat, sei Android Authority zufolge unklar. Außerdem seien die sogenannten EXIF-Angaben nicht einsehbar, die mehr über Ursprung und Beschaffenheit des Bildes verraten könnten.

Nachtmodus und Stativ?

Das Low-Light-Foto kann sich insgesamt durchaus sehen lassen. Auch wenn natürlich ein gewisses Bildrauschen vorhanden ist – Dynamikumfang und der Detailgrad bei Nacht scheinen der Hauptkamera eines Flaggschiffs angemessen. Offen ist, ob das OnePlus 6T das Foto in einem speziellen, software-gestützten Nachtmodus aufgenommen hat.

Einige Smartphones von Huawei reduzieren etwa per Software das Bildrauschen und kombinieren mehrere Aufnahmen zu einem Bild, um eine hohe Belichtungszeit zu simulieren. Ebenfalls unklar ist, ob das OnePlus 6T während der Aufnahme in einem Stativ befestigt war, was die Foto-Qualität bei Nacht generell deutlich verbessert.

Mehr über die Haupt- und auch die Frontkamera des OnePlus 6T werden wir spätestens bei der offiziellen Präsentation erfahren, die früher stattfindet als ursprünglich erwartet: Um sein Smartphone nicht am Tag der kommenden Apple-Keynote vorstellen zu müssen, hat OnePlus die Enthüllung vorgezogen.