OnePlus 6T: So seht ihr die Enthüllung im Livestream

Über das OnePlus 6T sind bereits vor der Präsentation viele Details bekannt, aber auch wirklich alle? Das erfahren wir am 29. Oktober 2018. Am Nachmittag stellt der Hersteller sein neues Top-Smartphone vor.

Das Event verfolgt ihr in Echtzeit auf dem YouTube-Kanal von OnePlus. Die Übertragung aus dem Pier 36 in New York ist für 16 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Den Livestream findet ihr über dem Artikel. Dort könnt ihr euch zudem eine Erinnerung einrichten. Wahrscheinlich könnt ihr die Präsentation auch auf der Internetseite von OnePlus ansehen. Eine entsprechende Seite zum Launch-Event inklusive Countdown hat der Hersteller bereits eingerichtet.

Viele Details bereits bekannt

Bereits im Vorfeld sind viele Informationen zum OnePlus 6T bekannt geworden. Der Preis für das Smartphone soll laut MrGizmo bei 579 Euro starten. Dafür erhaltet ihr mutmaßlich die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Hauptspeicher. Das OnePlus 6T soll über einen 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit FHD+ im Format 19.5:9 verfügen. Das Herzstück ist wohl ein Snapdragon 845. Als Betriebssystem dient Android Pie.

Der Hersteller veröffentlichte zudem bereits einen Teaser zum OnePlus 6T. Darin wird unter anderem angedeutet, dass die Dualkamera des Smartphones bei Nacht sehr ordentliche Fotos schießen kann. Außerdem befindet sich der Fingerabdrucksensor erstmals in einem OnePlus-Gertät im Display. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Smartphone zudem über eine kleinere Notch verfügen: Die Entwickler setzen offenbar auf ein Wassertropfen-Design.