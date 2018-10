OnePlus 6T: So viel hält der Fingerabdrucksensor im Display aus

Ist das OnePlus 6T ein widerstandsfähiges Smartphone? Dieser Frage ist der YouTube-Kanal JerryRigEverything nachgegangen und hat das neue Vorzeigemodell des chinesischen Herstellers einem Härtetest unterzogen. Dabei im Fokus: der Fingerabdrucksensor, der sich unter dem Display befindet.

Wie üblich testet Zack von JerryRigEverything zunächst das Display des Smartphones. Das OnePlus 6T nutzt Gorilla Glass 6 als Schutz, das bei einem Metall-Härtegrad von 6 erste Kratzspuren aufweist. Tiefere Kratzer zeigen sich bei Härtegrad 7 – wie bei den meisten anderen aktuellen Flaggschiffen auch. Selbst bei unverhältnismäßig vielen Kratzern am unteren Displayende arbeitet der im Screen verbaute Fingerabdrucksensor noch problemlos.

Kratzer auf der Rückseite

Das schwarze Aluminium des Gehäuses ist anfällig für Kratzer, aber stabil. Auch der Powerbutton und der Mute-Button an der Seite tragen zur Stabilität bei, da sie aus Metall sind. Die Rückseite des OnePlus 6T ist in mattem Schwarz gehalten, weshalb Kratzspuren dort besonders auffallen. Es ist also ratsam, das Smartphone nicht mit Münzen oder Schlüsseln in einer Tasche aufzubewahren.

Eine offene Flamme kann dem Display des OnePlus 6T offenbar nicht viel anhaben. Zwar färbt sich die entsprechende Stelle, doch die Färbung verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder. Auch mit starkem Druck kann Zack das Smartphone nicht dauerhaft verbiegen – das Gerät besteht den Härtetest ohne Probleme. Einen noch besseren Eindruck von dem High-End-Smartphone und dem Fingerabdrucksensor erhaltet ihr durch unseren ausführlichen Testbericht.