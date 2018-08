OnePlus 6T soll weltweit im Oktober erscheinen

Bislang ließ der Hersteller aus China noch offen, ob ein OnePlus 6T erscheinen wird. Nun soll es konkrete Informationen über die verbesserte Variante des erst im Mai erschienenen OnePlus 6 geben. Angeblich vergehen sogar nur noch etwa zwei Monate bis zur Vorstellung des nächsten T-Modells.

Für den Release in den USA soll sich OnePlus sogar schon mit einem Mobilfunkanbieter über einen Exklusiv-Deal beraten haben. Dennoch werde das OnePlus 6T laut CNET aber auch als internationale Variante ohne Bindung an bestimmte Mobilfunknetze zu haben sein. Das neue T-Modell werde dem Bericht zufolge im Oktober 2018 erscheinen.

Kaum teurer als das OnePlus 6?

Selbst einen möglichen Startpreis des OnePlus 6T will CNET bereits erfahren haben: So könnte die verbesserte Version des OnePlus 6 in den USA angeblich schon ab 549 Dollar zu haben sein, wobei die endgültige Entscheidung über den Preis zum Release offenbar noch nicht gefallen sein soll.

Zum Vergleich: Das OnePlus 6 kostet in den Vereinigten Staaten derzeit in der günstigsten Fassung mit 529 Dollar nur 20 Dollar weniger. Sollte das OnePlus 6T wirklich zum erwarteten Preis erscheinen, könnte das aktuelle Modell womöglich zeitgleich günstiger werden. Offen ist weiterhin, welche Verbesserungen den neuen Ableger im Vergleich zum äußerst günstigen Top-Smartphone von OnePlus auszeichnen könnten. Ein schnellerer Chipsatz ist noch nicht verfügbar, jedoch habe der Hersteller in der Vergangenheit erklärt, dass es ein T-Modell nur geben werde, wenn es sich technisch auch ausreichend vom gegenwärtigen Gerät abhebe.