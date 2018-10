OnePlus 6T: Termin für Verkaufsstart steht fest

An diesem Tag startet der Verkauf des OnePlus 6T: Das chinesische Unternehmen wird sein neues Vorzeigemodell im Oktober 2018 vorstellen. Der Marktstart für den Nachfolger des OnePlus 6 soll aber erst im darauf folgenden Monat erfolgen.

Am Dienstag, den 6. November 2018 ist es so weit: Dann könnt ihr das OnePlus 6T offiziell kaufen, wie der Hersteller per Pressemitteilung bekannt gibt. Als Uhrzeit für den Verkaufsstart in Deutschland gibt das Unternehmen 10 Uhr an. Damit gelangt das Top-Smartphone rund eine Woche nach seiner Vorstellung in den Handel. Das Event mit dem Titel "Unlock The Speed" findet am 30. Oktober statt.

Teurer als OnePlus 6

Erst kürzlich hat Firmenchef Carl Pei Details zum OnePlus 6T preisgegeben. Demnach wird das Smartphone beispielsweise keine kabellose Ladefunktion unterstützen. OnePlus habe diesem Feature keinen großen Wert beigemessen, da eine höhere Geschwindigkeit beim Aufladen via Kabel wichtiger sei. Der Nachfolger des Smartphones, das OnePlus 7, könnte aber bereits mit einer solchen Technologie ausgestattet sein.

Das OnePlus 6T bietet den Nutzern einen Fingerabdrucksensor im Display. Dank dieser Technik bleibt für den Bildschirm auf der Vorderseite viel Platz. Der Hersteller hat dieses Feature bereits mit dem Text "Unlock The Future" beworben. Erst kürzlich sind im Internet Bilder aufgetaucht, die das Smartphone in Schwarz zeigen sollen. Bis Ende Oktober müssen wir uns noch gedulden, ehe wir Gewissheit zum Design des Flaggschiffs erhalten. Unklar ist bislang, wie hoch der Preis genau ausfallen wird. Das Gerät soll aber teurer sein als sein Vorgänger.