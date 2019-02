OnePlus 7: Darum könnte es ohne kabelloses Aufladen kommen

Bisher drehten sich die meisten Gerüchte zum OnePlus 7 um dessen Design. Demnach könnte sich der Hersteller etwa von der Aussparung im Display verabschieden. Ein Interview mit dem OnePlus-Chef hat nun womöglich etwas über die Ausstattung des nächsten "Flaggschiff-Killers" verraten: Womöglich kommt es ohne kabelloses Aufladen.

Im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) 2019 hat Pete Lau, der Chef von OnePlus, in einem Interview mit CNET seine Meinung zum kabellosen Laden kundgetan. Demnach gehöre das Unternehmen zu den Besten, wenn es um klassische Ladetechnologie geht. Mittels Schnellladegerät ließe sich ein leerer Akku in nur 20 Minuten zur Hälfte aufladen. "Wireless Charging" sei dem klassischen Aufladen per Kabel deutlich unterlegen. Die Aussage scheint darauf hinzudeuten, dass OnePlus in absehbarer Zukunft kein kabelloses Laden für seine Smartphones in Betracht zieht.

Lädt OnePlus in Zukunft kabellos?

Lau erkenne in der kabellosen Ladetechnologie aufgrund der geringen Geschwindigkeit noch keinen Vorteil für Nutzer. Dennoch arbeite OnePlus daran, kabellose Ladevorgänge künftig deutlich zu verkürzen. Aber bislang gelingt es dem Unternehmen wohl nicht, ohne zu viel Hitze zu erzeugen. Demzufolge könne Pete Lau auch noch nicht sagen, wann es schnelles kabelloses Laden in OnePlus-Smartphones geben könnte.

Zwar hat Pete Lau damit nicht offiziell bestätigt, dass Wireless Charging beim OnePlus 7 fehlt, doch aufgrund seiner Aussagen ist das sehr wahrscheinlich. Schon bald könnte das Unternehmen aber handfeste Details nennen: Das Smartphone wird voraussichtlich im Mai oder Juni 2019 vorgestellt.

Laut CNET ist kabelloses Aufladen eines der Schlüssel-Features, das sich die OnePlus-Nutzer wünschen. Ungeachtet dessen scheint Firmenchef Pete Lau diesen Wunsch zumindest beim OnePlus 7 nicht erfüllen zu wollen oder zu können. Damit bleibt das Unternehmen seiner Einstellung treu: Schon 2017 hat der Hersteller für das OnePlus 5T auf kabelloses Laden verzichtet, weil die Technologie noch zu langsam sei.