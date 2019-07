OnePlus verschickt schräge Push-Nachrichten – was war da los?

Haben Hacker das OnePlus 7 Pro geknackt? Seltsame Push-Nachrichten verunsichern zumindest zahlreiche Nutzer. Der Hersteller gibt mittlerweile aber Entwarnung. Das steckt hinter dem Phänomen.

Auf Twitter haben sich zahlreiche Nutzer eines OnePlus 7 Pro verwundert zu Wort gemeldet. Sie hätten zwei äußerst schräge Benachrichtigungen erhalten. Wie ihr in einem Tweet am unteren Ende des Artikels sehen könnt, bestanden diese jedoch nur aus einem Buchstabensalat und chinesischen Schriftzeichen. Letztere heißen übersetzt "haha", klären mehrere Nutzer auf.

Scherz eines Ex-Mitarbeiters?

Dies verunsichert viele Besitzer eines OnePlus 7 Pro natürlich und es macht das Gerücht die Runde, dass die Handys womöglich gehackt worden seien. Einige Nutzer vermuteten dagegen, dass ein OnePlus-Mitarbeiter seinen letzten Tag hatte und sich zum Abschied einen fiesen Scherz erlaubte. Beiden Vermutungen schob der Hersteller aber rasch einen Riegel vor. In seinem Forum klärt er auf: "Die Push-Nachrichten traten auf, während das OxygenOS-Team einen Softwaretest für das bevorstehende Systemupdate auf Android Q durchführte."

Android-Test geht schief

Dabei sei dem Hersteller jedoch ein Fehler unterlaufen, weshalb einige Nutzer eine Routine-Testnachricht erhielten. Nutzer aus aller Welt seien betroffen. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für die beiden versehentlichen Push-Benachrichtigungen", so OnePlus. Das Unternehmen betont zudem, dass eure Daten zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen seien. Nun werde untersucht, warum der eigentlich interne Test nicht intern blieb, sondern an Benutzer weitergeleitet wurde.

Nachdem der erste Schreck nun verdaut ist, könnt ihr euch mit eurem OnePlus 7 Pro also wieder voll und ganz auf das kommende Update auf Android Q freuen. Die Wartezeit dürfte sich in Grenzen halten: OnePlus zählt schließlich zu den Herstellern, die Android-Updates in der Regel relativ flott verteilen.

Für das OnePlus 6T gibt es zudem bereits eine Testversion und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Hersteller eine passende Beta auch für das OnePlus 7 und dessen Pro-Modell bereitstellt. Welche neuen Features euch erwarten, lest ihr in unserem Hands-on zu Android Q.