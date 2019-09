Android-10-Update fertig: OnePlus 7 Pro erhält bereits neues OxygenOS

Besitzer eines OnePlus 7 oder OnePlus 7 Pro dürfen sich bereits das große Update mit OxygenOS 10 herunterladen. Die neue Ausgabe des Betriebssystems basiert auf Googles neuem Android 10 und bringt einige Verbesserungen mit.

Nach mehreren Beta-Tests hat sich OnePlus nun dazu entschlossen, die finale Version von OxygenOS 10 auf Basis von Android 10 zu veröffentlichen. Die ersten Smartphones des Herstellers, welche die neue Software erhalten sind dabei das OnePlus 7 Pro sowie das einfache OnePlus 7. Der Hersteller kündigte die Veröffentlichung bereits am Samstag-Morgen im eigenen Forum mit.

Update wird in Wellen verteilt

Wie üblich wird die Aktualisierung in Wellen verteilt. Das heißt, dass noch nicht sofort alle Exemplare des OnePlus 7 und OnePlus 7 Pro das Update herunterladen können. Bald sollte es jedoch weitere Geräte erreichen, bis schließlich alle Nutzer auf das Betriebssystem samt neuer Features zurückgreifen können.

Nähere Details zum Inhalt des Updates auf OxygenOS 10 nennt OnePlus in seinem Forum. Unsere Übersicht zu Android 10 bietet euch weitere Informationen. So könnt ihr euch unter anderem auf ein neues Design der Benutzeroberfläche freuen, das gleichzeitig erweiterte Möglichkeiten zur individuellen Anpassung bietet. Dies umfasst beispielsweise die Auswahl der von euch bevorzugten Icon-Formen in den Schnelleinstellungen. Auch sind neue Wischgesten zur schnelleren Navigation zwischen den zuletzt verwendeten Apps enthalten.

Neues Smart Display für das OnePlus 7

Eine ebenfalls sehr praktische Neuerung ist das verbesserte Smart Display, das mit dem Update auf dem OnePlus 7 Pro und OnePlus 7 Einzug hält. Dies ermöglicht es euch, zusätzliche Funktionen zum Sperrbildschirm hinzuzufügen, die abhängig von Ort und Zeit aktiv werden. Während eures Arbeitstages könnt ihr euch so beispielsweise hier Informationen aus eurem Kalender anzeigen lassen.

Eine besonders spannende Funktion für einen Party-Abend ist dabei die Song-Erkennung. Zeigt euer Sperrbildschirm das Feature an, könnt ihr doppelt auf das Display tippen und euer OnePlus 7 sagt euch ohne Entsperren, welchen Song gerade läuft. Sehr praktisch ist auch die Möglichkeit zum Teilen von WLAN-Zugängen mit Freunden. Wählt dazu einfach das aktuelle WLAN aus und lasst euch einen QR-Code für das Netzwerk oder das zugehörige Passwort anzeigen.