OnePlus 7 (Pro): So verfolgt ihr die Enthüllung im Livestream

Am Abend des 14. Mai 2019 ist es endlich so weit: Die Enthüllung des OnePlus 7 (Pro) steht an. Im Livestream könnt ihr von Beginn an mit dabei sein. Wir verraten euch, wie ihr die Präsentation online anschaut. Außerdem findet ihr am Ende dieses Artikels ein mutmaßlich offizielles Video, in dem das OnePlus 7 Pro bereits jetzt zu sehen sein soll.

Die Enthüllung des OnePlus 7 (Pro) findet an mehreren Orten parallel statt – unter anderem in London und New York. Beide Launch-Events überträgt der Hersteller auf seinem YouTube-Kanal live. Über diesem Artikel findet ihr einen Livestream zur Veranstaltung in der Stadt, die niemals schläft. Die Präsentation beginnt um 17 Uhr unserer Zeit.

Schon jetzt im offiziellen Video?

Das Video am Ende dieser News soll das Design des OnePlus 7 Pro bereits vorwegnehmen. Angeblich handelt es sich um das offizielle Präsentationsvideo, das euch wohl auch im Livestream erwartet. Der Clip sieht tatsächlich sehr professionell aus und wirkt auf uns authentisch. Er zeigt diverse Features, die das Smartphone nach aktuellem Stand bieten soll.

Unter anderem sehen wir in dem Video eine Triple-Kamera. Diese soll Gerüchten zufolge ein Weitwinkel-, ein Ultraweitwinkel- und ein Teleobjektiv beinhalten. Außerdem hat das "beste Display der Welt" einen Auftritt in dem Clip. Dem Unternehmen nach soll der 90-Hz-Bildschirm des OnePlus 7 Pro den anderer Flaggschiff in den Schatten stellen. Ob es sich tatsächlich um das offizielle Launch-Video handelt, wird der Livestream heute Abend beantworten.