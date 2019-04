OnePlus 7, 7 Pro und 5G: Sind nun alle Unterschiede bekannt?

So unterscheiden sich angeblich die drei Modelle des OnePlus 7. Der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks legt sich fest: Das nächste Smartphone von OnePlus wird in drei Ausführungen erscheinen. In einem aktuellen Tweet hat er die besonderen Merkmale der drei Versionen hervorgehoben.

Hemmerstoffer zufolge besitzt das OnePlus 7 ein flaches Display, das in der Diagonale 6,4 Zoll misst. Zuvor war häufig von 6,2 Zoll die Rede gewesen. Im Bildschirm befindet sich angeblich wie beim Vorgänger OnePlus 6T eine sogenannte "Wassertropfen-Notch". Damit ist eine kleine Aussparung am oberen Ende gemeint, in der sich die Frontkamera befindet. Auf der Rückseite ist mutmaßlich eine Dualkamera vorhanden, deren Hauptlinse mit 48 MP auflöst.

OnePlus 7 als Pro- und 5G-Version

Das OnePlus 7 Pro soll demgegenüber ein 6,64-Zoll-Display besitzen. Außerdem sei der Bildschirm leicht gewölbt. Damit das Display einen möglichst großen Teil der Vorderseite einnehmen kann, verfügt das Smartphone angeblich über eine Selfie-Kamera, die aus dem Gehäuse herausfährt. Die Hauptkamera auf der Rückseite verfüge über drei Linsen: eine mit 48-MP-Auflösung, eine Telefoto- und eine Ultraweitwinkel-Linse.

Dazu gibt es offenbar noch eine 5G-Variante des Smartphones. Diese soll außer der Unterstützung für die schnelle Datenverbindung die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die Pro-Version. Im März 2019 hat Hemmerstoffer berits Bilder veröffentlicht, auf denen das Design des Smartphones zu sehen sein soll. OnePlus wird sein neues Vorzeigemodell mutmaßlich am 14. Mai 2019 der Öffentlichkeit vorstellen. Dann gibt es voraussichtlich auch eine bislang fehlende Information: die zum Preis.