OnePlus 7T vs. iPhone 11 Pro Max im Speed-Test: Wer gewinnt den Vergleich?

Ihr wollt das schnellste Smartphone auf dem Markt kaufen? Dann dürften euch Modelle wie das iPhone 11 Pro Max und das OnePlus 7T interessieren. Beide Geräte sind mit den schnellsten Chipsätzen ausgestattet, die es aktuell von Apple und Qualcomm gibt. Ein YouTuber klärt nun für euch, welches der Handys die höchste Leistung hat. Wird das iPhone von einem Android-Smartphone endlich vom Performance-Thron gestoßen?

Den Speed-Test hat der YouTube-Kanal Gary Explains durchgeführt. Für den Vergleich von iPhone 11 Pro Max und OnePlus 7T kommt eine App zum Einsatz, die verschiedene Operationen auf den Handys durchführt. Dateien komprimieren und sortieren steht ebenso auf der Tagesordnung wie praxisbezogenere Prüfungen – zum Beispiel endloses Scrollen oder diverse 3D-Grafik-Tests.

iPhone 11 Pro Max für Zocker besser?

Apple versus Android – hier hat sich offenbar nichts verändert: Schon in den ersten Tests, die den Prozessor auslasten, setzt sich das iPhone an die Spitze und baut langsam den Vorsprung aus. Allerdings hat das OnePlus 7T den Speed-Test schneller gestartet als das Apple-Smartphone. Dennoch schafft es das Android-Gerät nicht, das iOS-Handy einzuholen.

Interessant ist besonders der 3D-Test am Ende. Auf dem iPhone 11 Pro Max läuft die kurze Sequenz fast komplett flüssig ab. Auf dem OnePlus 7T kommt es hingegen zu deutlich sichtbaren Rucklern. Offenbar liefert das Apple-Smartphone also deutlich mehr Grafikleistung und dürfte sich daher etwas besser für Zocker eignen, die Mobile Games mit besonders guter Optik spielen wollen.

Insgesamt ist der Test beim iPhone 11 Pro Max knapp 19 Sekunden eher beendet. Somit ist der Chipsatz Apple A13 Bionic ein gutes Stück schneller als der Snapdragon 855+ von Qualcomm. In der Regel gehen iPhones bei Duellen dieser Art aber immer als Sieger hervor. Das liegt daran, dass Apple Chipsatz und Betriebssystem einfacher auf die eigenen Smartphones abstimmen kann. Wir können also nur weiter auf den Tag warten, an dem ein Android-Hersteller ein Flaggschiff in den Handel bringt, das es mit dem aktuellsten Apple-Handy aufnehmen kann.