"Lead with Speed" – das ist das Motto für die Präsentation des OnePlus 8. Das chinesische Unternehmen hat nun offiziell angekündigt, wann sein neues Flaggschiff erscheinen wird. Der Tag für die Enthüllung ist in naher Zukunft.

Am 14. April 2020 wird OnePlus den Nachfolger des OnePlus 7T feierlich enthüllen, wie der Hersteller in seinem Forum bekannt gibt. Dabei handelt es sich um ein Online-Event für die ganze Welt, das nach unserer Zeit um 17 Uhr stattfinden wird. Wenn ihr euch die Veranstaltung im Livestream ansehen wollt, könnt ihr das wahlweise über die offizielle Website oder den YouTube-Channel von OnePlus tun.

Unsere Empfehlung Huawei P40 lite

OnePlus 8 ist "fast and smooth"

Mit dem OnePlus 8 präsentiert das Unternehmen nach eigenen Angaben "die stärkste und schönste Smartphone-Serie jemals". Das Gerät unterstützt nicht nur die Datenverbindung 5G, sondern bietet euch auch ein Display mit der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das kommt nicht nur grafisch aufwendigen Anwendungen zugute, sondern ermöglicht zum Beispiel auch eine gute Darstellung beim Scrollen. OnePlus fasst diese Eigenschaften mit "fast and smooth" (frei übersetzt: "schnell und geschmeidig") zusammen.

Die 5G-Unterstützung ist ein Hinweis darauf, dass im OnePlus 8 der Snapdragon 865 als Antrieb steckt. Der Premium-Chipsatz von Qualcomm bringt diese Eigenschaft ab Werk mit. In der Pro-Version des Smartphones steckt den Gerüchten zufolge außerdem eine Vierfach-Kamera. Das Display soll in der Diagonale 6,78 Zoll messen und in QHD+ auflösen.

Eine schillernde Perönlichkeit

Auch zum Aussehen des OnePlus 8 kennen wir mutmaßlich schon Details: So soll das Smartphone in den Farben "Onyx Black", "Glacial Green" und "Interstellar Glow" erscheinen. Die letztgenannte Version verfügt offenbar über eine schillernde Rückseite mit Farbverläufen – ähnlich wie das Huawei P20 Pro.

Fraglich ist nach wie vor, wie teuer das OnePlus 8 und das 8 Pro zum Release sein werden. Das Unternehmen wäre gut beraten, mit dieser Reihe wieder ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Vermutlich wird der Hersteller auch hierzu am 14. April den Schleier lüften.

Freut ihr euch auf das OnePlus 8 und das 8 Pro? Schaltet ihr am 14. April zum Livestream ein? Lasst es uns über die Buzztags wissen.