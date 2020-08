Welches Gerät ist für euch das "beste Smartphone des Jahres"? Für die Organisation "European Imaging and Sound Association" (EISA) ist es das OnePlus 8 Pro. Auch andere Smartphones wurden im Rahmen des "EISA Award" in ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet.

Das OnePlus 8 Pro lege laut der Laudatio von EISA "die Messlatte für High-End-Smartphones nochmals höher". OnePlus würde mit dem Smartphone "modernste Hardwaretechnologie mit großartigem Produktdesign" kombinieren. Leider hebt die Urteilsbegründung kein einzelnes Feature besonders hervor. Auch ist nicht bekannt, welche Smartphones in dieser Kategorie noch im Rennen waren. EISA ist hier aber nicht alleine: Auch bei den "European Hardware Awards 2020" wurde das OnePlus 8 Pro als bestes Smartphone ausgezeichnet.

Huawei P40 Pro hat beste Smartphone-Kamera

In anderen Kategorien taucht das OnePlus 8 Pro dann nicht mehr nicht auf. Der EISA-Award für die beste Smartphone-Kamera etwa geht an das Huawei P40 Pro. In diesem Punkt sind sich die Juroren also mit den Kamera-Experten von DxOMark einig; und auch bei den "TIPA World Awards 2020" konnte das Smartphone in dieser Kategorie bereits gewinnen.

Den EISA-Award für "Advanced Smartphone 2020" gewann das Oppo Find X2 Pro. Dieses Smartphone bietet unter anderem einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, eine hervorragende Kamera und einen mit 12 GB sehr großen Arbeitsspeicher. 12 GB RAM bringt auf Wunsch allerdings auch das OnePlus 8 Pro mit. In der Kategorie "Faltbares Smartphone" setzte sich das Samsung Galaxy Z Flip durch. Den Award im Bereich "Multimedia Smartphone" gewann das Sony Xperia 1 II.

Erstmals Flaggschiff-Preise

OnePlus hat sein neues Duo OnePlus 8 und 8 Pro Mitte April 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit den Geräten hat das Unternehmen aus China eine neue Preispolitik etabliert: Erstmals gibt es die neuen Smartphones nicht mehr zu Preisen der gehobenen Mittelklasse. Das OnePlus 8 etwa ist ab 699 Euro erhältlich, das OnePlus 8 Pro kostet mindestens 899 Euro.

Für das OnePlus 8 Pro mit 12 GB RAM müsst ihr sogar 999 Euro einrechnen. Entsprechend teuer ist also das laut EISA "Beste Smartphone" 2020, wenn ihr die bestmögliche Ausstattung haben möchtet. Dafür könnt ihr aber von dem hervorragenden Nachtmodus profitieren, der euch sehr gute Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht.