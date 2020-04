Das OnePlus 8 Pro kommt ab dem 21. April in den Handel, entsprechend rührt der Hersteller die Werbetrommel kräftig – und das wirklich gut. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Handy, sondern auch "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. Der Clip mit dem Hollywood-Schauspieler ist urkomisch.

Als Iron Man ist Robert Downey Jr. in Rente gegangen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der charismatische Schauspieler nun ein langweiliges Leben führt. In einem Clip für das OnePlus 8 Pro sehen wir, wie so ein Tag von RDJ aussieht. Vom Filmdreh über eine Shopping-Tour und eine feuchtfröhliche Party. Aber schaut im witzigen Video über diesem Artikel einfach selbst.

Das Gesicht der Kampagne ist natürlich Robert Downey Jr., genauso im Fokus steht aber das OnePlus 8 Pro. So bewirbt der Hersteller unter anderem zahlreiche Features des Handy, darunter schnelles kabelloses Laden, 5G, das 120-Hz-Display und kontaktloses Bezahlen.

OnePlus 8 Pro überlebt im Pool

Auch dynamische und hochauflösende Videos (mit HDR-Boost für kräftigere Farben) sowie eine IP68-Zertifizierung sind ein Thema. Das Handy ist auch offiziell wasser- und staubdicht. Der Hersteller hat sich in der Vergangenheit dem offiziellen Test immer entzogen (aus Kostengründen und um den Preis niedrig zu halten).

Die Attribute gelten angeblich zwar bereits für die OnePlus-7-Serie, es fehlte allerdings der entsprechende offizielle Nachweis, mit dem dagegen fast jeder Konkurrent aufwarten kann. IP68 steht für einen "Schutz gegen Staub in schädigender Menge" (6) und "Schutz gegen dauerndes Untertauchen" (8).

Handy übersteht weiteren Härte-Test

Gemeint sind etwa 1,5 m Tiefe für maximal 30 Minuten. Das OnePlus 8 hat übrigens keine Zertifizierung. Diese ist also nur dem Pro-Modell vorbehalten. Das OnePlus 8 Pro scheint dagegen nicht nur in der Werbung robust. Im berüchtigten Härte-Test des YouTube-Kanals JerryRigEverything überzeugt das Gerät ebenfalls.

Abgesehen von der Video-Funktion bewirbt OnePlus überraschend die Kamera des OnePlus 8 Pro nicht. Dabei kann sich deren Setup durchaus sehen lassen. Das Smartphone bietet unter anderem eine Hauptlinse mit 48 MP und einem großen Sensor (1/1,4) sowie ein Ultraweitwinkel-Linse mit 48 MP – kein Smartphone-Objektiv dieser Art bietet derzeit mehr Megapixel.