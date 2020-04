Schon am 14. April 2020 geht das OnePlus 8 Pro offiziell. Das Unternehmen nutzt die Zeit bis zur Präsentation natürlich, um einzelne Features des "Flaggschiff-Killers" zu enthüllen. So hat Firmenchef Pete Lau nun Fotos veröffentlicht, die den Nachtmodus der Kamera präsentieren. Und die Aufnahmen sind vielversprechend.

Auf Twitter zeigt Pete Lau insgesamt vier Bilder von einer Stadt bei Nacht. Zwei davon wurden mit dem OnePlus 8 Pro geschossen, die anderen beiden mit einem "anderen Flaggschiff". Welches das ist, lässt er offen. Viele Kommentatoren gehen jedoch davon aus, dass es sich um das iPhone 11 Pro handelt. Im Vergleich hat das OnePlus-Handy jedenfalls die Nase vorne – deutlich.

Blauer Himmel bei Nacht

Während das "unbekannte Flaggschiff" die Nacht-Szenerie sehr dunkel darstellt, ist beim Foto vom OnePlus 8 Pro sogar noch ein blauer Himmel klar zu erkennen. Die Gebäude der Stadt selbst glänzen mit verhältnismäßig vielen Details, während das Konkurrenz-Modell hier ein deutlich verwascheneres Bild präsentiert.

Klar: Auch bei den Aufnahmen von der OnePlus-8-Pro-Kamera sind Details etwas unscharf gehalten. Insgesamt sind die Fotos aber deutlich heller und selbst der Zebrastreifen auf der Straße ist signifikant besser zu erkennen. Insgesamt halten wir das Ergebnis zwar für sehr beeindruckend. Doch für eine bessere Beurteilung fehlen uns Vergleichsbilder von Top-Modellen wie dem Huawei P40 Pro und Samsung Galaxy S20 Ultra. Auch diese Handys verfügen nämlich über einen sehr guten Nachtmodus.

Zum Vergleich: Das leistet der Nachtmodus vom Samsung Galaxy S10. Schönes Bild, doch das OnePlus 8 Pro ist offenbar deutlich besser. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Ist das OnePlus 8 Pro teurer und besser?

Erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass OnePlus für das 8 Pro zu Release einen höheren Preis als für den Vorgänger verlangt. Das Pro-Modell soll laut eines Händlers nicht unter 900 Euro erhältlich sein. Mittlerweile hat der Shop-Betreiber die entsprechenden Produktseiten wieder entfernt. Allerdings zeigten diese das Handy bereits auf Bildern von allen Seiten – mutmaßlich Pressefotos. Es ist also gut möglich, dass der Preis der Wirklichkeit entspricht.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S20 gibt es ab 899 Euro. Der "Flaggschiff-Killer" würde seinem Ruf daher nicht mehr wirklich gerecht werden – ältere OnePlus-Handys zeichneten sich nämlich auch dadurch aus, dass sie deutlich günstiger als ihre Flaggschiff-Konkurrenten waren.

Die Aufnahmen von Pete Lau deuten zumindest drauf hin, dass OnePlus nicht nur mutmaßlich am Preis geschraubt hat, sondern auch an der Qualität, die ihr dafür bekommt. Hier würde der Hersteller seinen eigenen Trend aber nur konsequent fortsetzen. In den letzten Jahren hat sich besonder die Kameraqualität der "Flaggschiff-Killer" verbessert. Während das OnePlus 5T (für ein Oberklasse-Handy) noch eher mittelmäßige Bilder schoss, konnte das OnePlus 7 Pro bereits mit anderen Top-Modellen mithalten.