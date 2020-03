So sollen das OnePlus 8 und das 8 Pro ausgestattet sein: Mitte April 2020 könnte OnePlus seine beiden neuen Smartphones der Öffentlichkeit vorstellen. Nun sind bereits vorab Details zur Ausstattung der beiden High-End-Geräte aufgetaucht. Können sie mit diesen Specs gegen die Konkurrenz bestehen?

Das OnePlus 8 Pro bringt angeblich eine Vierfach-Kamera mit, deren Linsen mit 48, 48, 8 und 5 MP auflösen, berichtet der Twitter-Nutzer Ishan Agarwal. Auf der Vorderseite soll das Smartphone ein 6,78-Zoll-Display (QHD+) besitzen, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Wie das aussehen soll, hat OnePlus bereits demonstriert. Dazu gesellt sich mutmaßlich ein Akku mit der Kapazität von 4510 mAh und eine IP68-Zertifizierung.

Top-Chipsatz und Speicher-Monster

Zum Vergleich: Das OnePlus 8 soll Agarwal zufolge einen Bildschirm mit 6,55 Zoll und der Auflösung von Full HD+ bieten. Die Bildwiederholrate des Displays liegt allerdings nur bei 90 Hz. Das Smartphone soll eine Triple-Kamera mitbringen, deren Linsen mit 48, 16 und 2 MP auflösen. Der Akku fällt offenbar mit 4300 mAh etwas größer aus als im Pro-Modell. Eine IP-Zertifizierung besitzt das Gerät angeblich nicht.

Beide Versionen des OnePlus 8 sollen den Snapdragon 865 als Antrieb nutzen – und unterstützen demnach auch die schnelle Datenverbindung 5G. Gemein haben beide Geräte außerdem eine 16-MP-Frontkamera und die Speichervarianten: So gibt es wahlweise 8 oder 12 GB RAM und als internen Speicherplatz 128 oder 256 GB. Außerdem sollt ihr die Akkus beider Smartphones mit "30 Watt Warp Charge" wieder aufladen können.

So soll das OnePlus 8 Pro aussehen

Parallel dazu gewährt uns OnLeaks aka Steve Hemmerstoffer einen ersten Ausblick auf das OnePlus 8 Pro. Der Leak-Experte hat in Kooperation mit 91mobiles Renderbilder zu dem Smartphone erstellt, die auf seinen Informationen basieren. Ihr findet das Bild und den Link zum Video im folgenden Tweet.

Sollten die aktuellen Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, ehe OnePlus seine neuen Smartphones enthüllt: Angeblich findet das entsprechende Event am 15. April 2020 statt. Dann wissen wir mit Sicherheit, wie OnePlus 8 und 8 Pro aussehen und ausgestattet sind – und auch, mit welchem Preis der Hersteller die Geräte in den Konkurrenzkampf schickt. Denn in der Vergangenheit hat OnePlus viele Nutzer durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Überzeugt euch die mutmaßliche Ausstattung des OnePlus 8 (Pro)? Nutzt unser Abstimmungs-Tool am Ende dieses Artikels und wählt zum Beispiel "Smart" oder "Naja"!