Sieht das OnePlus 8 so außergewöhnlich aus? Im Internet machen zahlreiche Bilder die Runde, auf denen der OnePlus-7T-Nachfolger zu sehen sein soll. Demnach hat sich OnePlus offenbar Design-Inspiration bei der Konkurrenz geholt – und zwar bei dem ebenfalls aus China stammenden Unternehmen Huawei.

Der Leak-Experte Roland Quandt hat über seinen Twitter-Kanal etliche Bilder veröffentlicht, die das OnePlus 8 zeigen sollen. Demnach wird das Flaggschiff in einer Farbe erscheinen, die angeblich "Interstellar Glow" heißt. Offenbar bietet das Smartphone in dieser Ausführung eine schimmernde Rückseite mit Farbverläufen. Ein vergleichbares Design weist zum Beispiel das Huawei P20 Pro auf; und auch Samsung hat mit dem Galaxy Note 10 "Aura Glow" ein ähnliches Gerät im Angebot.

Unsere Empfehlung Huawei P40 lite

OnePlus 8 in Grün und Schwarz

Außer in "Interstellar Glow" soll das OnePlus 8 außerdem in der Farbe "Glacial Green" erscheinen, wie der Twitter-Nutzer Ishan Agarwal schreibt. Als dritte Farbvariante bietet OnePlus sein Flaggschiff demnach in "Onyx Black" an – und auch diese Version kann sich den geleakten Pressebildern zufolge sehen lassen.

Die grüne Version des OnePlus 8 sei bereits zuvor auf Bildern erschienen, berichtet Android Police. Die anderen beiden Farbvarianten seien aber noch nicht in Erscheinung getreten. Wie meistens bei solchen Leaks ist es nicht bestätigt, dass der Hersteller das Gerät tatsächlich in diesem Design veröffentlicht. Darüber hinaus ist fraglich, ob die Smartphones in der Realität genauso gut aussehen wie auf den vermeintlichen Pressebildern.

Release schon Mitte April

Erst kürzlich hat Ishan Agarwal einen Screenshot veröffentlicht, der die Ausstattung von OnePlus 8 und 8 Pro offenlegen soll. Demnach erwartet euch ein ordentliches Top-Smartphone für das Jahr 2020. So bietet euch die Pro-Version angeblich eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite, den Top-Chipsatz Snapdragon 865 und ein Display mit der Diagonale von 6,78 Zoll.

Lange dauert es nicht mehr, ehe OnPlus den Schleier lüftet: Die Präsentation des neuen Flaggschiffs soll am 15. April 2020 stattfinden. Bleibt die Frage, zu welchem Preis das OnePlus 8 erscheint. Denn in der Vergangenheit hat OnePlus oftmals durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.