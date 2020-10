OnePlus 8T Pro: So schaut ihr den Livestream

Nach der Apple Keynote gestern präsentiert OnePlus heute das OnePlus 8T auf seinem Launch-Event. Dafür bietet euch der Hersteller einige Plattformen an, darunter auch in VR. Wie ihr den Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Event startet heute um 16 Uhr

Einen ersten Eindruck vom OnePlus 8T bekommt ihr hier.

Im Gegensatz zu Apple backt der chinesische Hersteller bei der Präsentation des OnePlus 8T kleinere Brötchen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da der chinesische Smartphone-Hersteller nur eines seiner Produkte vorstellen möchte. Unkreativ ist er dabei aber nicht.

Das Live-Event in VR bestaunen

Neben dem regulären Stream, der unter anderem auf der OnePlus-Homepage zu finden ist, bietet der Hersteller auch die Möglichkeit, alles live in der "OnePlus World" zu verfolgen. Hier findet sich ein virtueller Showcase: Zuschauer können sich mit einem selbst erstellten Avatar frei bewegen und die aktuellsten Produkte anschauen. In der Mitte befindet sich eine Bühne für das Live-Event. Wer eine VR-Brille besitzt, kann diese auch für die "OnePlus World" nutzen.

Neben diesen beiden Optionen bleibt euch ansonsten nur noch Facebook. Dort ist der Livestream auch schon eingerichtet. Auf YouTube scheint OnePlus dagegen zu verzichten. Das ist sehr schade, da die Video-Plattform für jeden ohne Probleme zugänglich ist. Zumal die Performance und die Qualität der Streams sich dort in den letzten Jahren bewährt hat.

Das erwartet uns beim Event

Einige Details zum OnePlus 8T sind schon veröffentlicht worden, bei anderen brodelt die Gerüchteküche. Bestätigt wurden bisher das 120-Hz-Fluid-AMOLED-Display sowie der 65-Watt-Charger. Dieser soll den kompletten Akku in 15 Minuten aufladen. Ebenso ist bekannt, dass das OnePlus 8T eine 48-MP-Hauptkamera mit vier Linsen sowie eine Selfie-Cam besitzen wird. Doch die Spezifikationen der anderen Objektive sind ebenso unklar wie der genaue Preis des Geräts.

Beim Design hat sich einiges gegenüber dem Vorgänger verändert. So wird das OnePlus 8T, welches der Hersteller schon in einem Video zeigt, das Kameramodul nicht mittig tragen, sondern in der Ecke oben links. Auch wird das Smartphone eine transparente Hochglanz-Textur besitzen, welche Fingerabdrücke reduzieren soll.