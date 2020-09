Welche Ausstattung bringt das OnePlus 8T mit? Aktuellen Gerüchten zufolge könnte OnePlus schon bald den Nachfolger des OnePlus 8 herausbringen. Demnach soll das Smartphone vor allem mit seinem Display überzeugen – und manches aktuelle Flaggschiff in den Schatten stellen können.

Angeblich verfügt das OnePlus 8T über ein Display mit der Bildwiederholrate von 120 Hz, berichtet Android Central. Eine hohe Bildwiederholfrequenz kann eine sehr gute Darstellung von bewegten Inhalten ermöglichen, also zum Beispiel von Spielen und Animationen. Aktuelle Top-Smartphones, die einen 120-Hz-Bildschirm bieten, sind zum Beispiel das Galaxy S20 und das Xiaomi Mi 10 Ultra. Der Vorgänger OnePlus 8 hat dieses Feature ebenfalls an Bord, allerdings nur in der Pro-Version – und die kostet mindestens 900 Euro.

Vierfach-Kamera und neuer Sensor

Das OnePlus 8T soll außerdem eine Vierfach-Kamera mitbringen. Die Hauptkamera löst angeblich mit 48 MP auf, dazu kommt ein Weitwinkel mit 16 MP, eine Makro-Kamera mit 5 MP und ein Porträt-Objektiv mit 2 MP. Zum Vergleich: Der Vorgänger OnePlus 8 bietet eine Triple-Kamera mit 48, 16 und 2 MP. Neben dem zusätzlichen Objektiv soll ein neuerer Bildsensor im 8T dafür sorgen, dass ihr bessere Fotos als mit dem Vorgänger machen könnt.

Zur übrigen Ausstattung des OnePlus 8T gehört mutmaßlich der Top-Chipsatz Snapdragon 865+ von Qualcomm. Dazu kommen angeblich ein 8 GB großer Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicherplatz. Als Betriebssystem sei ab Werk OxygenOS 11 vorinstalliert, das auf Android 11 basiert. Das Design des Smartphones soll mit dem des OnePlus 8 nahezu identisch sein.

Release im Herbst – aber zu welchem Preis?

Der Release des OnePlus 8T könnte schon in naher Zukunft erfolgen. Angeblich plant OnePlus, das Smartphone Ende September oder Anfang Oktober 2020 der Öffentlichkeit vorzustellen. Direkt danach sollte es auch verfügbar sein. Damit wäre es auf einer Linie mit dem Vorgänger: Das OnePlus 7T ist am 29. September 2019 erschienen.

Bleibt die Frage nach dem Preis für das OnePlus 8T. Als OnePlus den Vorgänger im April 2020 vorgestellt hat, war mancher Nutzer überrascht: Zum ersten Mal war OnePlus von seiner bisherigen Preispolitik abgewichen und hat die Preise deutlich erhöht. Das Standardmodell kostet 700 oder 800 Euro, für das Pro-Modell verlangt das Unternehmen 900 oder sogar 1000 Euro. Sollten die aktuellen Gerüchte stimmen, erfahren wir dazu schon bald mehr.