OnePlus 8T im offiziellen Video: So sieht das Smartphone aus

Pete Lau, CEO von OnePlus, hat im offiziellen Forum ein Video zum OnePlus 8T veröffentlicht. Dort gibt er auch einige Informationen zur Verarbeitung und zum Design des Geräts preis. Auch das 120-Hz-Display wurde auf der Webseite inzwischen bestätigt.

Über diesem Artikel könnt ihr euch das 17-sekündige Video anschauen. Anfangs erscheinen einige Konzeptzeichnungen, ehe dann kurz die Rückseite des aquamarin-grünen Smartphones gezeigt wird. Eine Änderung am Design: Beim OnePlus 8T ist das Kameramodul nicht mittig wie beim Vorgänger platziert, sondern in der Ecke links oben. An einem Schriftzug ist außerdem zu erkennen, dass die Hauptkamera mit 48 Megapixel auflöst.

Im Post verrät der CEO noch einiges zum Design. Dabei hebt er vor allem die transparente Hochglanz-Textur des OnePlus 8T hervor, welche Fingerabdrücke reduzieren soll. Auch erklärt Pete Lau, wie das Team in einem mehr als viermonatigen Prozess verschiedene Farben und Materialien ausprobierte, um dem Smartphone einen sauberen und edel schimmernden Look zu verpassen.

Webseite verrät mehr Details

Auf der offiziellen Webseite zum OnePlus 8T gibt es weitere Details. Das Smartphone wird ein 120-Hz-Fluid-AMOLED-Display besitzen. Ein solches sorgte schon beim OnePlus 8 Pro für ein sehr flüssiges Bild. Andere Beispiele für Smartphones mit 120-Hz-Display sind das Galaxy S20 und das Xiaomi Mi 10 Ultra.

Auch der prognostizierte 65 Watt Charger wird beim OnePlus 8T Wirklichkeit. Dieser soll den kompletten Akku in 15 Minuten aufladen. Vor einer Weile berichteten wir von Vivos 120 Watt-Ladegerät, welches ähnliche Ergebnisse liefert.

Vierfach-Kamera mit 48 MP bestätigt

Die 48-MP-Hauptkamera ist bestätigt. Auch, dass das OnePlus 8T vier Linsen plus die Selfie-Cam besitzt. Doch die Spezifikationen der anderen Objektive erfahren wir in dem Video nicht. Über den Preis des OnePlus 8T ist ebenfalls noch nichts bekannt. Genauere Details bekommen wir am 14. Oktober spendiert. Dann veranstaltet OnePlus sein Launch-Event.