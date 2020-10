Das OnePlus 8T ist offiziell

Das OnePlus 8T in Aquamarin Grün und Lunar Silber

Da ist es: OnePlus hat sein 8T-Modell vorgestellt und die meisten Gerüchte haben sich bewahrheitet. Wir zeigen euch hier, was das OnePlus 8T alles auf dem Kasten hat.

Der Vorverkauf für das OnePlus 8T hat begonnen und das Gerät liegt ab dem 20. Oktober im Handel. Die Gerüchte über den Preis haben sich als richtig herausgestellt und so könnt ihr das Smartphone mit 8 GB RAM sowie 128 GB internem Speicher für 599 Euro beziehungsweise mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher für 699 Euro erwerben.

Viel günstiger als sein Vorgänger

Damit ist das OnePlus 8T günstiger als sein Vorgänger zum Marktstart. Der kostete bereits in der Einstiegskonfiguration 699 Euro. Dennoch kann sich die Ausstattung des neuen Modells sehen lassen: Das Smartphone besitzt ein 120Hz-Fluid-AMOLED-Display, nutzt Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 865, unterstützt 5G und kommt mit einem 65-Watt-Charger, der den Akku innerhalb von 39 Minuten komplett laden soll. Gerüchte deuteten zuvor an, dass dies 49 Minuten dauern würde. Das beiliegende Ladegerät kann auch für andere kompatible Geräte mit USB-Type-C genutzt werden.

Größte Veränderung bei der Kamera

Die Kamera im OnePlus 8T hat sich gegenüber dem Vorgängermodell geändert. Der Hersteller hat die 48MP-Hauptkamera anders positioniert. Während sie beim OnePlus 8 mittig platziert ist, ist sie beim neuen Modell nun oben links zu finden. Das fehlende Tele-Objektiv hat sich auch bestätigt. Dafür besitzt das OnePlus 8T eine 5-MP-Makrolinse für Nahaufnahmen. Außerdem gibt es noch ein 123-Grad-Ultraweitwinkel mit 16 MP sowie ein 2-MP-Monochrom-Objektiv.

Das Stabilisierungssystem im OnePlus 8T soll für ruhigere Aufnahmen sorgen – etwa wenn ihr im Laufen filmt. Bei Porträt-Aufnahmen soll ein neuer KI-Algorithmus für einen natürlicheren Bokeh-Effekt sorgen.

Viel Wert auf das Design gelegt

In einem Video hat OnePlus schon vor einiger Zeit das Design des OnePlus 8T enthüllt. Pete Lau, CEO von OnePlus, hat zudem im offiziellen Forum einige Informationen zur Verarbeitung preisgegeben. Vor allem hob er die transparente Hochglanz-Textur hervor, welche Fingerabdrücke reduziert. Ob das Design auch in der täglichen Nutzung überzeugt und das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich so gut ist, werden die ersten Tests zeigen.