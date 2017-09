OnePlus kündigt Event im September an

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat ein Event in Paris für die kommende Woche angekündigt, auf dem offenbar ein neues Produkt vorgestellt wird. Anlass der Veranstaltung ist die "Callection" - eine Kollaboration mit einem französischen Designer.

Über seinen englischen Twitter-Account hat OnePlus die Zusammenarbeit mit Jean-Charles de Castelbajac bekannt gegeben. Was diese genau beinhaltet, ist derzeit noch unklar. Die "Callection" soll laut dem Tweet die Grenzen von Kunst und Technik überwinden. Das Ergebnis der Kooperation will der Smartphone-Hersteller am 19. September 2017 in Paris enthüllen.

Sonderedition des OnePlus 5?

Ein gänzlich neues Gerät wird OnePlus wohl eher nicht vorstellen. Gut möglich aber, dass die Anwesenden eine Special Edition des OnePlus 5 zu Gesicht bekommen werden. Auch der Vorgänger erhielt eine limitierte Sonderedition: Die OnePlus 3T Colette Edition erschien anlässlich des 20. Geburtstags der Modemarke aus der französischen Hauptstadt. Erhältlich war die auf 250 Stück begrenzte Sonderserie exklusiv im Pariser Colette-Store.

Hinweise auf die bevorstehende Präsentation will Android Pit von einer zuverlässigen Quelle erhalten haben, die der Webseite zwei Bilder zugespielt haben soll. Auf einem ist eine Vorrichtung zu sehen, die an ein Kameraholster erinnert. Professionelle Fotografen verwenden dieses, um bei ausgedehnten Shootings ihren Nacken zu entlasten. Handelt es sich dabei um ein solches Holster für die Special Edition des OnePlus 5? Und falls ja, welchen praktischen Nutzen könnte das Zubehör für ein Smartphone bieten?

Das zweite Bild gibt etwas weniger Rätsel auf. Das Foto zeigt eine weiße Box, die mit dem Schriftzug "Shot on OnePlus JCC+" versehen ist. Die naheliegendste Erklärung wäre, dass es sich dabei um die Verpackung der neuen Limited Edition des OnePlus 5 handelt und das Gerät den Namen OnePlus JCC+ erhält.