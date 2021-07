Vieles zum Nachfolger des erfolgreichen OnePlus Nord ist schon bekannt und auch zur Vorstellung kursierten bereits Gerüchte im Netz. Nun hat der Hersteller selbst den offiziellen Präsentationstermin für das OnePlus Nord 2 genannt und einige Details bestätigt.

Mit dem günstigen OnePlus Nord schnürte das Unternehmen im vergangenen Jahr ein sehr attraktives Paket, das sich zu einem echten Erfolg für das Tochterunternehmen der BBK Electronics Gruppe entwickelte. Gerüchte und Leaks deuteten bereits auf eine Ankündigung des Nachfolgers im Juli hin. Ein Beitrag im offiziellen OnePlus-Forum von CEO Pete Lau bestätigt dies nun und enthüllt den 22. Juli 2021 als Vorstellungstermin für das OnePlus Nord 2 5G genannte Smartphone.

OnePlus Nord 2 5G setzt auf starken MediaTek-Prozessor

Der Beitrag im Community-Forum verrät nicht nur den offiziellen Namen und das Datum der Vorstellung, sondern gibt auch einen Einblick in die Ausstattung des neuen Modells. Lau zufolge wird das OnePlus Nord 2 5G als Nachfolger ein umfassendes Upgrade erhalten. Während das erste Nord mit dem Mittelklasse-SoC Snapdragon 765G auskommen musste, greift man diesmal zu einem stärkeren Prozessor. Im Inneren des Nord 2 5G wird ein MediaTek Dimensity 1200 5G Chipsatz zum Einsatz kommen, der sich ungefähr auf dem Niveau eines Snapdragon 870 bewegt und sich in der Oberklasse damit etwas unter dem Flaggschiff-Chipsatz 888 platziert. An Rechenpower dürfte es dem Nord 2 also nicht fehlen. Und auch bei der Kameraausstattung sowie der Ladetechnik soll es nach Aussage von Lau einige Verbesserungen geben.

Damit bestätigt der CEO die bereits im Vorfeld umfassend geleakte Ausstattung des OnePlus Nord 2 teilweise. Neben dem MediaTek-Chipsatz und bis zu 12 GB RAM könnte der Hersteller eine Triple-Kamera mit einem 50-MP-Hauptsensor und zwei zusätzlichen Linsen (8 MP + 2 MP) verbauen. Beim 6,4-Zoll-Display und dem 4500-mAh-Akku soll es hingegen keine großen Änderungen geben. Die Frontkamera könnte allerdings auf eine einzelne 32-MP-Linse reduziert werden.

Ankündigung für Europa und Indien

Das OnePlus Nord 2 5G knüpft am 22. Juli 2021 an das Event aus dem vorherigen Monat an, auf dem der Hersteller mit dem OnePlus Nord CE 5G eine günstigere Version des ursprünglichen Nord-Modells mit angepasster Ausstattung vorstellte. Der offizielle Nachfolger OnePlus Nord 2 5G wird zunächst wohl nur in Europa und Indien erscheinen. Im Raum Nordamerika konzentrierte man sich zuletzt auf die günstige N-Serie der Nord-Marke. Preislich wird sich das stärkere Nord 2 vermutlich etwas über dem Nord CE bewegen.