OnePlus Nord Launch: Wann das Spar-Phone endlich die Hüllen fallen lässt

Das Launch-Daum des OnePlus Nord ist offenbar endlich bekannt. Es sieht stark danach aus, als würde sich das Spar-Phone am 21. Juli endlich der Öffentlichkeit zeigen. Verantwortlich für den Leak ist Amazon.

Der Versandhandelsriese hat offenbar Einladungen versendet, aus denen das Datum für die Enthüllung des OnePlus Nord hervorgehen soll. Die Präsentation findet anscheinend im Rahmen eines AR-Launch-Events statt, wie Android Authority berichtet. Verfolgen lässt sich die Enthüllung wohl über eine derzeit inaktive Webseite ("coming soon"), die in der Einladung verlinkt ist. Leaker Ishan Agarwal hatte auf Twitter ebenfalls auf das Event am 21. Juli hingewiesen, seinen Tweet mittlerweile aber wieder gelöscht.

OnePlus Nord: Launch am 21. Juli wahrscheinlich

Das mutmaßliche Launch-Datum ergibt Sinn. Wir erinnern uns: Der Hersteller nimmt an drei Tagen Vorbestellungen für das günstige Smartphone entgegen. Am 15. Juli haben Interessierte das letzte Mal Gelegenheit, sich das OnePlus Nord vorzeitig zu sichern. Ein Launch-Event genau sieben Tage später klingt nachvollziehbar. Fraglich ist aber ohnehin, ob wir am 21. Juli überhaupt noch Neues über das Spar-Phone erfahren werden. Denn wie wir den Hersteller kennen, erwartet uns bis dahin noch der ein oder anderer Teaser.

Dieses Kamera-Feature macht Lust auf den Launch

Apropos Teaser: Nachdem der Hersteller uns das OnePlus Nord zuletzt in einem Video kurz gezeigt hat, gibt es in folgendem Tweet nun auch die Verpackung zu sehen:

Das Foto stammt von dem offiziellen Instagram-Account, den der Hersteller dem Smartphone gewidmet hat. In dem Beitrag ist von einem sleeken neuen Design und einer unglaublichen Robustheit die Rede. Offenbar Qualitäten, die nicht nur die Verpackung, sondern auch das OnePlus Nord mitbringen wird.

Vom anfangs erwähnten Ishan Agarwal gibt es außerdem erfreuliche Neuigkeiten zur Kamera des OnePlus Nord:

Dem Leaker zufolge dürfen wir uns auf eine optische Bildstabilisierung freuen. Ein solches Kamera-Feature wäre in der Tat etwas Besonderes für ein Mittelklasse-Smartphone. Die Funktion ist eigentlich fast nur bei teureren Geräten zu finden. Sie ist vor allem bei Nacht und für Nutzer mit unruhigen Händen Gold wert. Denn die optische Bildstabilsierung (OIS) gleicht Bewegungen aus und verhindert so unscharfe Bilder. Erwartet uns mit dem OnePlus Nord also eines der besten Kamera-Smartphones in der Mittelklasse? Wir sind gespannt.