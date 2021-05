OnePlus will schon bald einige neue Smartphones vorstellen. Wie das Unternehmen selbst nun offiziell bestätigt, soll unter anderem eine neue Version des Erfolgsgeräts OnePlus Nord präsentiert werden.

Erst vor Kurzem teaserte OnePlus auf Twitter mit einem "Summer Launch Event" neue Geräte an, die am 10. Juni vorgestellt werden sollen. Nun hat der CEO, Pete Lau, persönlich Vorabinformationen im offiziellen OnePlus-Forum geliefert und neue Modelle bestätigt. Darunter befindet sich auch das sogenannte OnePlus Nord CE 5G, bei dem man die Features des Bestsellers OnePlus Nord neu gewichtet und so eine günstigere Version mit gewohnter User Experience bieten möchte.

OnePlus Nord CE 5G: Günstigere "Core Edition"

In seinem Forenbeitrag liefert Lau nicht viele Details zur neuen Version des OnePlus Nord. Es lassen sich aber ein paar Informationen herausfiltern. Das Nord konnte zum Launch bereits neue Rekorde für die BBK-Tochterfirma aufstellen – gemessen an den Vorbestellerzahlen auf Amazon (Indien). Mit dem OnePlus Nord CE 5G will man in Europa und Indien diesen Erfolg jetzt fortsetzen.

Die sogenannte "Core Edition" soll sich dabei auf die "Kernelemente" des Modells und die gewohnte Nutzererfahrung konzentrieren. Außerdem hat man angeblich "ein paar Extra-Features" hinzugefügt und dennoch den Preis gesenkt. Der neue Namenszusatz und die Besinnung auf die wichtigsten Funktionen erinnert etwas an Samsungs "Fan Edition", bei der man beliebte Features behalten und andere Dinge gekürzt hat, um ein insgesamt günstigeres Produkt anbieten zu können.

Was genau OnePlus geändert hat, verriet Lau nicht. Das ursprüngliche OnePlus Nord bietet eine Vierfachkamera, einen verhältnismäßig starken Snapdragon-765G-Chipsatz, bis zu 8 GB RAM und ein 90-Hz-AMOLED-Display inklusive Glasrückseite. Sollte man den gleichen Prozessor beibehalten, wäre es sicherlich eine Enttäuschung. Bei der Kamera könnte man hingegen nur bedingt nützliche Sensoren wie die 2-MP-Makrolinse oder den Tiefensensor kürzen. Auch eine fehlende zweite Ultraweitwinkel-Frontkamera dürfte nur wenige Nutzer stören.

Macht euch bereit für das OnePlus Summer Launch Event.#comingsoon pic.twitter.com/j82tBFdDmy — OnePlus Deutschland (@OnePlus_DE) May 27, 2021

Weitere Geräte und Infos zum Event

Neben dem OnePlus Nord CE 5G bestätigte Pete Lau auch ein erschwingliches 5G-Smartphone für Nordamerika. Das OnePlus Nord N200 5G soll als preiswertes Einsteigergerät für das 5G-Netz vermarktet werden. Während sich Interessierte bei diesem Modell noch gedulden müssen, werden wir am 10. Juni während des Summer Launch Events bereits mehr über das Nord CE 5G erfahren. Man darf also gespannt sein, welches Paket das Unternehmen diesmal geschnürt hat.