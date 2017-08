OnePlus schockt mit Kettensägen-Killer-Spot

Das OnePlus 5 gibt es zwar nicht in Rot, jedoch in einem Werbespot, in dem die Farbe Rot recht häufig vorkommt. Der Hersteller hat ein Horror-Video veröffentlicht, das neben dem Top-Smartphone auch eine leicht bekleidete Dame, eine Kettensäge, einen Irren und ein Duckface beinhaltet. Und natürlich (Kunst-)Blut.

In dem blutigen Spot "Lake Blood" trifft "Flaggschiff-Killer" auf Killer: Da ist die sommerlich gekleidete Dame gerade dabei, ein Buch vor einer einsamen Hütte zu lesen und wird von einem Leatherface-Verschnitt (Film: "Texas Chainsaw Massacre") dabei unterbrochen. Völlig nachvollziehbar ist ihr erster Impuls, das Smartphone zu zücken und ein Foto von der gruseligen Gestalt zu machen – immerhin haben zahlreiche Horror-Filme bereits gezeigt, dass Weglaufen keine Lösung ist.

Gute Fotos im richtigen Moment

Die Akteurin hat eindeutig die falsche Reaktion gezeigt: Ein verwundeter Mann schlägt Ihr das Smartphone aus der Hand, bei dem es sich womöglich um ein Samsung-Modell handelt. Es sei nämlich die klügere Wahl, Fotos mit der Dualkamera des OnePlus 5 zu machen – sonst wäre das hier auch kein Werbespot. Letztendlich gelingt es ihnen auch, eine gute Aufnahme einzufangen. Zum Glück: Zu noch einem Foto ist die junge Frau wohl nicht mehr in der Lage. Zeit für den Killer also, nach getaner Arbeit ein Duckface-Selfie mit dem "Flaggschiff-Killer" zu machen.

Der Spot von OnePlus greift Klischees auf und will vermitteln, dass es immer eine klügere Wahl ist, ein Foto mit dem OnePlus 5 zu machen – in jeder Situation. Klar sein dürfte, dass das Video mit einem Augenzwinkern auch auf die "Generation Smartphone" anspielt. Was den Hersteller jedoch zu einem derart abgedrehten und blutigen Werbeclip gebracht hat, bleibt wohl ein Geheimnis. Für Gesprächsstoff dürfte der Mini-Horror-Film sicherlich sorgen.