Was lange währt: Angeblich arbeitet OnePlus (immer noch) an einer eigenen Smartwatch. Doch wann könnte eine OnePlus Watch erscheinen? Und vor allem: Zu welchem Preis? Das mysteriöse Wearable dürfte die Gerüchteküche noch eine Weile beschäftigen.

Der Name "OnePlus Watch" sei auf der Seite der indonesischen Zulassungsbehörde aufgetaucht, berichtet XDA Developers. Das Gerät wird auf der Internetseite der Behörde als "Wearable Watch" geführt. Die Produktbezeichnung soll "W301GB" lauten. Nähere Informationen sind der Auflistung leider nicht zu entnehmen. Also können wir in Bezug auf das mögliche Design oder die Ausstattung nur mutmaßen.

OnePlus Watch noch 2020?

Eine OnePlus Watch würde XDA Developers zufolge sehr wahrscheinlich einen Chipsatz von Qualcomm nutzen. Vermutlich würde OnePlus den aktuellen Snapdragon 4100 verbauen, den der Chip-Hersteller aus Kalfornien erst kürzlich vorgestellt hat. Als Betriebssystem wäre wahrscheinlich Wear OS von Google installiert.

Wann könnte OnePlus eine eigen Smartwatch herausbringen? Möglich ist, dass der Hersteller die OnePlus Watch im vierten Quartal 2020 veröffentlicht. In diesem Zeitraum dürfte auch das Smartphone OnePlus 8T erscheinen – und möglicherweise ein günstiger Ableger des Mittelklasse-Smartphones OnePlus Nord. Dies sei eine gute Möglichkeit, um auch eine Smartwatch auf dem Markt zu platzieren.

Konkurrenz zur Apple Watch SE

Mit einer Smartwatch, die vermutlich im mittleren Preisbereich angesiedelt wäre, würde sich OnePlus in gute Gesellschaft begeben. Erst unlängst hat Fitbit eine High-End-Smartwatch namens "Fitbit Sense" vorgestellt, die rund 100 Euro günstiger ist als die Apple Watch Series 5. Und auch der chinesische Konkurrent Oppo will mit einer eigenen Smartwatch im XL-Format auf dem Wearable-Markt Fuß fassen. Doch der Markt ist hart umkämpft, was auch Apple weiß: Angeblich arbeitet das Unternehmen ebenfalls an einem günstigen Modell, das "Apple Watch SE" heißen könnte.

Die Geschichte einer OnePlus Watch ist lang: Bereits im Jahr 2016 hatte das Unternehmen eine eigene Smartwatch geplant. Allerdings entschied sich OnePlus, die Pläne zunächst aufzugeben. Doch die Design-Entwürfe gelangten trotzdem an die Öffentlichkeit. Zuletzt gab es im Frühjahr 2020 Gerüchte zu einem neuen Produkt von OnePlus – doch hier stellte sich schnell heraus, dass es nicht um eine Smartwatch ging.