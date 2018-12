OnePlus will das erste Smartphone mit neuem Top-Chipsatz veröffentlichen

OnePlus-CEO Pete Lau hat für ein künftiges Smartphone des Unternehmens eine Premiere angekündigt: Es soll das erste Gerät sein, in dem der neue Top-Chipsatz von Qualcomm verbaut wird. Das Modell soll zudem ein weiteres besonderes Feature enthalten.

Der Snapdragon 855 kommt 2019 auf den Markt und wird erstmals in einem OnePlus-Smartphone eingesetzt, verkündete Lau im Rahmen des "Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018". Der High-End-Chip bringt im Vergleich zum Snapdragon 845 mehr Performance und zusätzliche Features mit. Details will das Unternehmen in den kommenden Tagen auf Hawaii vorstellen.

Chipsatz mit 5G Modem

Bekannt ist bereits, dass Qualcomm den Chipsatz mit einem 5G Modem (Snapdragon X50) ausstattet. Das künftige OnePlus-Smartphone wird also den 4G-LTE-Nachfolger unterstützen. Ob wir hierzulande im Jahr 2019 schon etwas mit einem 5G-Smartphone anfangen können, ist allerdings zweifelhaft. Die entsprechenden Frequenzen werden bei uns erst im Frühjahr 2019 versteigert. Deutschland hinkt bezüglich des neuen Mobilfunkstandards also etwas hinterher.

Zum neuen Smartphone von OnePlus selbst gibt es kaum Details. Das 5G-Gerät soll aber nicht OnePlus 7 heißen, berichtet 9to5google. Das Gerät wird demnach kein direkter Nachfolger des One Plus 6T und außerhalb der eigentlichen Gerätereihe veröffentlicht. Das OnePlus 6T wartet bereits mit einigen feinen Features auf, darunter einem Nachtmodus für die Kamera und einem Fingerabdrucksensor im Display. Entsprechend dürfte das erste 5G-Smartphone von OnePlus ebenfalls interessante Technologien mitbringen.