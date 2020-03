Das Oppo Find X2 Pro hat uns auf seiner Präsentation überzeugt, nun folgt das nächste Statement: Das Smarpthone ist Spitzenreiter im DxOMark-Ranking. Wie bereits vermutet, überzeugen insbesondere der Autofokus und große Sensor der Hauptkamera. Vielleicht legt das Handy sogar noch einmal nach.

Es ist noch nicht lange her, da hat das Xiaomi Mi 10 Pro den Thron von DxOMark bestiegen. Dort wird es nun enger, denn das Oppo Find X2 Pro quetscht sich daneben und setzt sich eine eigene Krone auf. Beide Geräte haben von den Foto-Experten eine überzeugende Wertung von 124 Punkten erhalten. Das ist etwas besser als das Huawei Mate 30 Pro 5G (123), aber schon eine ganze Ecke vor dem iPhone 11 Pro Max und Galaxy Note 10+ 5G (je 117).

Autofokus am Rande der Perfektion

Oppo und Xiaomi sind weitestgehend in allen Kategorien auf einem Level. In einigen Bereichen sammelt Xiaomi mehr Punkte, während Oppo eigentlich in fast jeder Disziplin überzeugt und ein sehr ausgewogenes Setup liefert. Beim Autofokus des Find X2 Pro geraten die Experten allerdings ins Schwärmen. Dieser soll unter allen Bedingungen hervorragend arbeiten – sowohl bei der Aufnahme von Bildern als auch von Filmen. Die Videostabilisierung (oben im Clip im Einsatz) sichert dem Handy ebenfalls einige Pluspunkte.

Wenn das Oppo Find X2 Pro im April nach Deutschland kommt, dürft ihr euch auf Bilder mit schönen Farben und einem hohen Dynamikbereich freuen. Dies macht unter anderem "12 Bit True Capture" möglich. Die Bilder sind zudem gut ausgeleuchtet und haben einen genauen Weißabgleich.

Oppo Find X2 Pro ein "chinesisches Meisterwerk"

Auch die Balance zwischen Details und Rauschen (bei allen Lichtverhältnissen) erwähnen die Tester positiv. Euch gelingen also sowohl an einem sonnigen Tag als auch in einer schwach beleuchteten Gaststätte tolle Ergebnisse. Leider lässt das Ultraweitwinkel-Objektiv teilweise an Details vermissen, was auch für manche Zoomaufnahmen gilt.

Insgesamt spricht DxOMark beim Oppo Find X2 Pro aber von "einem Meisterwerk des chinesischen Herstellers". Da die Tester ein Vorserienmodell hatten, könnte es sogar sein, dass sich diese Einschätzung nachträglich noch einmal verbessert. In jedem Fall wird es spannend, ob das häufig erwähnte Samsung Galaxy S20 Ultra mithalten kann. Der entsprechende Test dürfte zeitnah folgen.