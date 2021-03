Nächste Woche sollen beim Oppo-Livestream-Event voraussichtlich die neuen Smartphones der Find-X3-Reihe vorgestellt werden. Nachdem erst die Specs geleakt wurden, sind nun auch bereits die Preise durchgesickert.

Demnach könnten die Preise für die Oppo-Find-X3-Reihe üppig ausfallen, wie WinFuture berichtet. Das Find X3 Pro mit einem internen Speicherplatz von 256 GB soll 1149 Euro kosten, das Find X3 Neo, ebenfalls mit 256 GB Flashspeicher, könnte für 799 Euro zu haben sein und das Find X3 Lite wird offenbar in der 128-GB-Version 449 Euro kosten. Wie nah die Prognose an die echten Preise heranreicht, findet ihr wohl am 11. März im Livestream-Event von Oppo heraus. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Specs des Oppo Find X3

Und was bekommt ihr nun für den Preis? Die "Neo"-Variante dürfte das Standard-Modell sein, während das "Pro"-Modell das Flaggschiff" ist und die "Lite"-Version der Mittelklasse-Vertreter. Die technischen Daten für die drei neuen China-Smartphones sehen Gerüchten zufolge folgendermaßen aus:

Find X3 Pro: 6,7 Zoll großes AMOLED-Display

QHD+-Auflösung (3216 x 1440 Pixel / 526 ppi)

Qualcomm Snapdragon 888 (Octa-Core-Chip mit 12 GB RAM)

256 GB interner Speicher

120 HZ Bildwiederholrate

Quad-Kamera mit 50 MP + 50 MP + 13 MP + 5 MP

Frontkamera mit 32 MP

4500 mAh Akku Find X3 Neo: 6,5 Zoll großes AMOLED-Display

Qualcomm Snapdragon 865 (Octa-Core-Chip mit 12 GB RAM)

256 GB interner Speicher

90 Hz Bildwiederholrate

Quad-Kamera mit 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP

Frontkamera mit 32 MP

4500 mAh Akku Find X3 Lite: 6,44 Zoll großes AMOLED-Display

Qualcomm Snapdragon 765G (Octa-Core-Chip mit 8 GB RAM)

128 GB interner Speicher

90 Hz Bildwiederholrate

Quad-Kamera mit 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Frontkamera mit 32 MP

4300 mAh Akku

Ob diese technischen Spezifikationen der Wirklichkeit entsprechen, ist allerdings noch nicht offiziell. Das dürfte sich aber in Kürze klären. Bis zum 11. März 2021 dauert es nicht mehr allzu lange.

Die neuen Oppo-Smartphones werden natürlich auch die CURVED-Redaktion erhalten. Freut euch schon einmal auf unsere ausführlichen Testberichte. Wir sind gespannt, ob besonders das Find X3 Pro ähnlich wie sein Vorgänger besonders durch eine hohe Kameraqualität überzeugen kann.

