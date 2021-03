Der chinesische Hersteller Oppo hat gerade seine neue Find-X3-Serie für den deutschen Markt vorgestellt. Dabei handelt es sich um Handys, die schon von sich aus überzeugen können. Kurzzeitig kommt ihr aber an einen noch besseren Deal und erhaltet teilweise sogar einen Lautsprecher von Sonos gratis.

Seit gestern könnt ihr das neue Find X3 Lite, Find X3 Neo und Find X3 Pro von Oppo vorbestellen. Gerade das Flaggschiff ist mit einer UVP von 1149 Euro kein Schnäppchen. Aber wenn ihr euch schnell entscheidet, könnt ihr mit dem Smartphone auch ein ordentliches Geschenk absahnen. Denn wer bis zum 15.04. bestellt, der erhält den Lautsprecher Sonos Move gratis dazu. Beim Find X3 Neo gibt es den Sonos One als Zugabe, das Find X3 Lite bringt immerhin die Kopfhörer Oppo Enco X mit.

Die Zugaben im Detail

Der Sonos Move ist ein hochwertiger Smart Speaker, der sich bei euch zuhause per WLAN und unterwegs mit Bluetooth verbinden lässt. Auf dem freien Markt kostet euch dieses starke Teil stolze 370 Euro, also keine schlechte Dreingabe. Um den Klang braucht ihr euch bei Sonos keine Gedanken machen, denn die Firma steht für sehr gute Soundqualität. Und mit 11 Stunden Akkulaufzeit, einer robusten Bauweise und einer IP56-Zertifizierung ist der Lautsprecher auch für Outdoor-Touren gut geeignet.

Zum 800 Euro teuren Oppo Find X3 Neo gibt es den Sonos One dazu. Auch hier handelt es sich um einen Smart Speaker, der sich in euer SmartHome integrieren lässt. So sind zum Beispiel der Google Assistant und Alexa direkt in den Lautsprecher integriert. Normalerweise zahlt ihr für diesen Speaker gerade knapp 200 Euro, entsprechend dürft ihr hier recht ordentlichen Sound erwarten.

Im Vergleich zu den großen Brüdern ist das Find X3 Lite etwas abgespeckt, gerade in Hinsicht auf Kamera und Chipsatz. Dafür kostet das Gerät nur 450 Euro und schlägt sich im Vergleich mit anderen Smartphones bis 500 Euro gar nicht so schlecht. Auch in unserem Test hat sich das Handy wacker geschlagen. Das Einstiegsmodell bekommt ebenfalls eine Dreingabe spendiert, hier sind es die True-Wireless-Kopfhörer Enco X. Diese gehen momentan für etwa 150 Euro über die Ladentheke.

So kommt ihr ans Geschenk

Um euch das Geschenk zu sichern, müsst ihr das Gerät mit IMEI und der Rechnung bis zum 15.05.2021 hier registrieren. Ob sich dieses Angebot wirklich lohnt, kommt natürlich darauf an, ob ihr überhaupt einen Bedarf an den Zugaben habt. Wenn ihr nämlich den Zusatz nicht braucht, dann könnt es durchaus sinnvoller sein, ein wenig mit dem Kauf zu warten.

