Oppo Reno 5 (Pro) 5G vorab enthüllt – Bilder, Preis und Ausstattung

Einige chinesische Geschäfte sowie Oppo selbst hatten schon diverse Informationen zum Oppo Reno 5 5G sowie dem Oppo Reno 5 Pro 5G durchsickern lassen. Nun hat ein chinesischer Netzanbieter die kommenden Smartphones samt Bildern auf seiner Webseite enthüllt.

Dort sind für das Oppo Reno 5 5G etwa die Abmessungen und das Gewicht angegeben: 159,1 mm x 73,4 mm x 7,9 mm, 180 Gramm. Das Oppo Reno 5 Pro 5G ist mit 159,7 mm x 73,2 mm x 7,6 mm etwas höher, dafür aber schmaler als das andere Modell. Zudem ist es mit 175 Gramm auch leichter.

Oppo Reno 5 (Pro) 5G: Chip und Speicher

Die verbaute Technik kann sich beim Reno 5 5G sowie dem Reno 5 Pro 5G sehen lassen. Ersteres nutzt Qualcomms Snapdragon-765G-Chipsatz, während das Pro-Modell den Dimensity 1000+ verbaut hat. Der Chipsatz von MediaTek fand schon im Redmi K30 Ultra sowie dem Realme X7 Pro Verwendung.

Auch beim RAM und internen Speicher sind beide Geräte unterschiedlich ausgestattet. Das Reno 5 5G ist wahlweise mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher erhältlich, das Reno 5 Pro 5G nur mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Kamera-Details auch bekannt

Auf der Webseite des chinesischen Netzanbieters sind alle wichtigen Details zur verbauten Kamera im Reno 5 5G und dem Reno 5 Pro 5G zu erkennen. Auf den Produktfotos sind neben einem Sensor und dem Blitz noch vier Linsen zu sehen. Laut der Produktbeschreibung löst die Selfie-Cam mit 32 MP auf. Die Rückkamera bietet bei beiden Modellen 64 MP (Hauptkamera) sowie 8 MP für das Ultraweitwinkel. Zudem gibt es zwei 2-MP-Linsen – vermutlich für Makro- und Bokeh-Effekt.

Der Preis des Oppo Reno 5 5G liegt in China bei umgerechnet 415 Euro. Für die Konfiguration mit mehr RAM und internem Speicher verlangt der Hersteller rund 465 Euro. Das Oppo Reno 5 Pro 5G kostet beim chinesischen Netzanbieter umgerechnet rund 490 Euro. Erscheinen sollen die Geräte in China am 10. Dezember.

