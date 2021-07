Ein Tweet verrät, dass das Oppo Reno 6 und das Oppo Reno 6 Pro bereits in wenigen Wochen auf den Markt kommen. Wann genau es so weit ist und worauf ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr bei uns.

Einem Tweet zufolge, der eine Art Werbebanner von Oppo zeigt, sollen die beiden Geräte Reno 6 und Reno 6 Pro am 14. Juli den Markt außerhalb Chinas erobern, also in ziemlich genau zwei Wochen. In welchen Ländern die Smartphones erscheinen, verrät der Tweet nicht:

In Deutschland werden die beiden Smartphones höchstwahrscheinlich nicht unter diesem Namen veröffentlicht. Der Vorgänger, Reno 5, kam in Deutschland nicht auf den Markt, die Find-X3-Modelle sind teilweise jedoch baugleich. Denkbar wäre also, dass Oppo auch die Reno-6-Reihe hierzulande unter einem Alias unter die Leute bringt.

Was ist über das Reno 6 und das Reno 6 Pro bekannt?

Einige Specs hat Oppo bereits selbst veröffentlicht. Demnach soll das Reno 6 mit der folgenden Hardware ausgestattet sein:

6,4 Zoll AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate

Triple-Hauptkamera mit 64 MP (Hauptlinse) + 8 MP (Ultraweitwinkel) + 2 MP (Makrokamera)

Frontkamera mit 32 MP

MediaTek-Dimensity-900-Prozessor mit 5G-Modem

4300-mAh-Akku mit 65 Watt Fast Charging

Android 11 mit ColorOS 11.3

Das Reno 6 Pro bietet diese Ausstattung:

6,55-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate

Quad-Hauptkamera mit 64 MP (Hauptlinse) + 8 MP (Ultraweitwinkel) + 2 MP (Makrokamera) + 2 MP Tiefensensor

Frontkamera:

MediaTek-Dimensity-1200-Prozessor

4500-mAh-Akku mit 65 Watt Fast Charging

Das dritte Modell im Bunde, das Reno 6 Pro+ ist fast identisch, bringt aber ein etwas anderes Kamera-Setup (50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP) und mit dem Snapdragon 870 von Qualcomm einen anderen Chipsatz mit. In China sind alle drei Handys bereits erhältlich.