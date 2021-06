Wenige Wochen nach dem Launch der Reno-6-Serie von Oppo ist mit dem Reno 6 Z ein weiteres Modell inklusive erster Informationen zur Ausstattung aufgetaucht. Lest bei uns, was in dem neuen Modell steckt und wie die Chancen für das Smartphone hierzulande stehen.

Erst vor Kurzem hat der chinesische Hersteller Oppo im Heimatland China die neuen Modelle Oppo Reno 6, 6 Pro und 6 Pro+ offiziell vorgestellt. Nun könnte mit dem Oppo Reno 6 Z ein weiteres Modell zur Serie hinzustoßen, wie das Portal GizmoChina berichtet. Der Leaker Abhishek Yadav konnte bereits Informationen in Form einer groben Ausstattungsübersicht liefern, die uns einen Vorgeschmack auf die neue Variante gibt.

Oppo Reno 6 Z: Lite-Version der Modell-Familie

Mit dem Reno 6 Z könnte Oppo nach der Vorstellung der teureren Geräte eine besonders erschwingliche und etwas schwächere Variante der Reno-6-Serie ins Rennen schicken. Dem Leak zufolge soll im Inneren des Reno 6 Z ein 5G-fähiger MediaTek Dimensity 800U zum Einsatz kommen. Das Display könne lediglich gewöhnliche 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Die anderen Modelle der Serie bieten hier bis zu 90 Hz.

Die Bildschirm-Größe sowie die verwendete Panel-Technologie sind unbekannt. Theoretisch würde der starke Mittelklasse-Chip aber sogar Displays mit bis zu 120 Hz unterstützen. Das Oppo Reno 6 Z soll zudem Aufladen mit 30 Watt ermöglichen. Weitere Informationen werden nicht genannt. Beim Reno 6 Z scheint Oppo jedoch auf eine ähnliche Ausstattung wie im derzeit aktuellen Reno 5 Z zu setzen. Auch im Vorgänger setzt das Unternehmen auf den gleichen Dimensity-Chipsatz und eine identische Ladegeschwindigkeit.

Möglicherweise dreht der chinesische Hersteller an anderen Schrauben, um ein attraktives Paket zu liefern – beispielsweise an der 48-MP-Dreifachkamera. Sollte sich das neue Modell beim Vorgänger bedienen, spräche das zumindest für ein circa 6,4 Zoll großes AMOLED-Display.

Reno 6 Z in Deutschland unter anderem Namen?

Ob das günstige Oppo Reno 6 Z auch hierzulande erhältlich sein wird, ist noch unklar. Der Bericht stellt aber einen möglichen globalen Launch des bisher nur in China vorgestellten Reno 6 Pro+ unter dem Namen Reno 6 in Aussicht. In Deutschland bietet Oppo derzeit offiziell noch das Reno 4 Z an. Die Reno-5-Modelle übersprang man.

Allerdings wurden einige baugleiche Modelle in der Find-X-Serie präsentiert (Find X3 Lite, Find X3 Neo). Das Z-Modell blieb zwar außen vor, könnte aber mit dem Reno 6 Z hierzulande erneut Einzug erhalten. Es bleibt also abzuwarten, wie Oppo mit dem günstigen Modell verfahren wird.